Zakaria, la Roma non molla. Un orologio svizzero alla corte di Mou

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – La Roma non ha intenzione di mollare la pista che porta a Denis Zakaria, centrocampista svizzero che anche contro la Nazionale di Roberto Mancini ha saputo dimostrare tutto il suo valore, entrando nella ripresa e modificando gli equilibri.

La passione di Pinto per i centrocampisti elvetici, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è dimostrata dal fatto che il gm portoghese, dopo aver a lungo corteggiato Xhaka, adesso sta cercando di fare le mosse giuste per portare Zakaria alla corte di Mourinho già a gennaio.

Ad agosto l’operazione non si era concretizzata per il rifiuto da parte di Villar e Diawara ad andare altrove e il no alla rescissione da parte di Nzonzi. Ma il francese potrebbe convincersi ad andare in Qatar, aprendo le porte a un nuovo ingresso nel prossimo mercato di riparazione.

Nato a Ginevra da padre congolese e madre sudanese, il Borussia M’Gladbach non è mai sceso sotto i 20 milioni di richiesta. Cifra alta, considerando il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per questo il club tedesco sta cercando di farlo rinnovare, ma per adesso Zakaria prende tempo, attratto anche dalle possibilità di fare esperienza altrove.

La Roma sembra essere il posto giusto e trovare un accordo sull’ingaggio non sembra essere un problema.

Fonte: Gazzetta dello Sport