Viña è un caso: di nuovo in campo con l’Uruguay

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La permanenza di Matias Viña in Sudamerica rischia di diventare un caso diplomatico, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. Marota).

Il mondo l’ha visto uscire dal campo, in Perù-Uruguay di venerdì notte, zoppicando vistosamente e toccandosi il flessore della coscia destra.

Temendo una lesione, la Roma si aspettava un ritorno immediato alla base. Ma il terzino è ancora in ritiro con la Celeste. E ieri il ct Tabarez ha fatto sapere di volerlo schierare fra tre giorni nel match contro l’Ecuador.

“Sta assolutamente bene, ha solo avuto quel problema che lo ha fatto uscire. Il giorno dopo la partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che non ha nulla. È stata una mia decisione di non farlo giocare contro la Bolivia. Ci sembrava opportuno che riposasse, così da essere pronto per la prossima sfida“.

In questo modo Viña rientrerebbe a Roma (dopo 16 ore di volo) tra sabato notte e domenica mattina. Abbastanza improbabile, a quel punto, un suo impiego contro il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport