Cassano-gol, la Roma Primavera stende il Verona. Boer decisivo: rigore parato nel recupero

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera vola in testa alla classifica grazie a un gol del solito Claudio Cassano, che stende il Verona al Tre Fontane.

Primo tempo piuttosto noioso e privo di emozioni, poi nella ripresa l’ingresso in campo di Cherubini al posto di un poco ispirato Volpato dà più brio alla manovra giallorossa .

A decidere il match però ci pensa ancora una volta Cassano: palla recuperata al limite, ingresso in area e destro secco rasoterra a incrociare che non dà scampo al portiere avversario.

La Roma ha altre occasioni per chiudere la partita, ma le fallisce e così nel recupero rischia di rovinare tutto: fallo di mano fischiato a Chesti, dal dischetto Cazzadori si fa ipnotizzare da Boer che salva la porta e regala i tre punti ai suoi.

Giallorossi.net- F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Boer; Missori (73′ D’Alessio), Keramitsis (77′ Pellegrini), Chesti, Oliveras; Pisilli (73′ Pagano), Faticanti (C), Tahirovic; Cassano, Satriano (66′ Padula), Volpato (46′ Cherubini).

A disp.: Baldi (GK), Del Bello (GK), Vetkal, Koffi, Majchrzak, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, João Costa.

All.: Guidi.

HELLAS VERONA FC (3-4-2-1) : Boseggia; Signorini (87′ Dentale), Calabrese, Ebengue-Ewelan [C]; Rihai (64′ Larsen), Joselito, Schirone (C) (87′ Minnocci), Bernardi; Bragantini (64′ Patanè), Florio (73′ Cissè); Cazzadori.

A disp.: Ravasio (GK), Toniolo (GK), Piantedosi, Matyjewicz, Camara, Furini, Nwanege.

All.: Pagliuca.

Arbitro: Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza.

Assistente 1: Sig. Andrea Bianchini di Perugia.

Assistente 2: Sig. Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Marcatori: 55′ Cassano (AS Roma).

Ammoniti: 43′ Joselito (Hellas Verona FC), 53′ Signorini (Hellas Verona FC), 60′ Missori (AS Roma), 84′ Larsen (Hellas Verona FC), 90

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 10-1. Temperatura: 24°C (Prevalentemente soleggiato). Al 90’+4 Boer (AS Roma) ha parato un calcio di rigore a Cazzadori (Hellas Verona FC).