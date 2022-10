“ON AIR!” – FERRETTI: “Partita scadente, sento troppa soddisfazione”, CORSI: “Camara? Il calcio è un’altra cosa”, PIACENTINI: “Non è Kanté ma ha caratteristiche uniche”, FOCOLARI: “Matic? Mi ricorda Nzonzi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di ieri? Pensavamo peggio…loro niente di che. Sì, più forti del Bodo, ma abbordabilissimi. Si poteva fare, ma vista come era finito il primo tempo va benissimo. Il risultato ci sta, e nel secondo tempo meritavamo qualche cosa in più. Il primo tempo invece da ridere, purtroppo ci succede spesso sta cosa. A me sono piaciuto Zalewsky e Belotti, a cui darei sette, ma pure otto, non tanto per la partita, ma per i due gol. L’unica cosa, gli stop tra lui e Camara… Io a Camara gli voglio bene, ma il gioco del calcio è un’altra storia. Però lui ci mette brillantezza e corsa in più, perchè in effetti corre…”

David Rossi (Rete Sport): “Missione compiuta. Dovevamo uscire dal Villamarin con dei punti, e tutto sommato vincere o pareggiare non sarebbe cambiato molto. Vincendo avremmo rimesso in dubbio il primo posto e forse non saremmo stati costretti a vincere l’ultima partita del girone. Nell’ultima gara ci giocheremo molto probabilmente il secondo posto contro il Ludogorets, che teoricamente può ancora arrivare primo nel girone se dovesse battere il Betis, e quindi se la giocheranno alla morte… Il Betis ieri non mi sembrava avere il fuoco dentro. La Roma nel secondo tempo scende in campo con un bel piglio, e la squadra mi è piaciuta, complice anche un po’ di stanchezza nel Betis. Negli ultimi minuti pensavo che avremmo potuto vincerla, e complessivamente meritavamo di vincere più ieri che all’andata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dire che Camara è il giocatore che risolve i problemi tattici della Roma sarebbe fargli un torto, l’anno in cui hai preso Dybala, Belotti e Wijnaldum. Non essendo Kantè non ti risolve quel tipo di problemi, ma le sue caratteristiche favoriscono la Roma in quel tipo di modulo, e cioè nel 3-5-2. Quel pallone svirgolato? Mi sta rientrando nella categoria dei giocatori simpatici, per cui certe cose gliele perdono… E’ un giocatore utile, uno con quelle caratteristiche la Roma a centrocampo non ce l’ha…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Arrivare in Champions quest’anno è di fondamentale importanza. La situazione economica della Roma è questa, indipendentemente da chi la possiede, non c’è niente da fare e noi ci dobbiamo fare i conti. Siamo sotto la lente della Uefa per il FPF, e tra tre anni arriveranno una marea di soldi nella futura Champions. Se non saremo in quel club, il divario tra chi starà dietro e chi sta davanti sarà sempre maggiore e sarà più difficile da colmare. Aggrapparci a questo treno sarà vitale per il futuro della Roma…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Sono del partito che le contestazioni ogni tanto fanno bene, ma in questo caso non è cosi. Questi giocatori non lo meritano, classifiche alla mano siamo ancora attaccati agli altri…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Rivedendo la partita a mentre fredda devo dire che è stata veramente brutta, con i portieri che non hanno fatto una parata. Partita insignificante, scadente per la Roma dal punto di vista tecnico. Invito a non esagerare per la soddisfazione di questo pareggio, che sì, ci permette di sperare, ma se a due giornate dalla fine di questo girone fossimo stati già fuori ci sarebbe stato da preoccuparsi… Leggo i voti sui giornali e si è esagerati nell’essere troppo buoni. Capisco che c’è gente che si è esaltata per Camara, ma calma. Quando ti muori di fame, anche un tozzo di pane ti va bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le squadre ieri si sono equivalse, Roma e Betis sono sullo stesso piano anche se con caratteristiche diverse. Ci potevano stare due pareggi. Nel primo tempo non pensavo di ritrovare due attaccanti fuori fase come Belotti e Abraham, addirittura pensavo che Mou li avrebbe sostituiti entrambi, poi le cose sono andate meglio. Però mi aspettavo una prestazione migliore, la Roma avrebbe bisogno di avere dei riferimenti migliori in attacco, e al 60esimo ha trovato giocatori in debito di ossigeno come Pellegrini, Cristante e Spinazzola. Ma il pareggio, come ha detto Mou, ti tiene in vita…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Il pari e la reazione della Roma di ieri nel secondo tempo sono segnali molto incoraggianti. Il punto è determinante per la qualificazione, in questo momento la Roma è padrona del proprio destino e questo è molto importante, sempre considerando l’assenza pesante di Dybala…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Belotti ha fatto una bella partita, ha fatto un gol, quasi due…Abraham no, continua a essere molto deludente. Non so che gli capita, in questo momento è improponibile. Io sono quasi certo che col rientro di Zaniolo, sarà Belotti a giocare titolare e non Abraham. Camara sembra un intruppone, ma dà un po’ di ritmo, un po’ di imprevedibilità al centrocampo. Matic non mi fa impazzire, troppo lento, compassato, mi ricorda un po’ Nzonzi. Camara non è bello da vedere, ma è stato molto efficace e ha dato una svolta al centrocampo della Roma, e quindi alla partita…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Brutto primo tempo della Roma, ottimo secondo. L’avversario era forte e il campo era difficile, quindi il pari è buono. La nota più lieta è proprio la partita di Belotti: la Roma ha preso un attaccante che può essere un’alternativa a Abraham, e per una squadra importante avere una riserva del genere è un bel vantaggio. Belotti era in difficoltà perché indietro fisicamente, e ora che sta entrando in condizione sta dando altri segnali e questo è un bene anche per la Nazionale…”

