Cassano: “Juric ha fatto schifo, non si merita la Roma. Spero arrivi Mancini. De Rossi? Non deve accettare”

AS ROMA NEWS – Antonio Cassano ha parlato del momento della Roma durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’. L’ex attaccante giallorosso ha attaccato duramente Ivan Juric.

“Juric parla di 40 giorni, ma togliendo la prima con l’Udinese i primi 37 sono fatti di m****“, l’affondo dell’ex calciatore. “Ha vinto la prima, poi ha fatto schifo in tutte le partite. Non capisco cosa vede in questo. Spero che la Roma possa prendere Mancini. De Rossi non deve accettare“.

“La società ha tutte le colpe, ha fatto un disastro e ora se la vedono loro. Juric è ormai tagliato fuori. Almeno Mancini ha gli attributi. Ci sono degli allenatori con degli status che possono allenare alla Roma. Lui mi sembra Mazzarri. La Roma non si merita questo“.

