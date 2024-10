“ON AIR!” – ROSSI: “I Friedkin sono zero, non so come abbiano fatto tutti quei soldi”, JURIC: “Da loro nemmeno una telefonata a Trigoria”, PIACENTINI: “Roma in autogestione? Rischi la B”, ORSI: “Manca autorità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Continua il vacuum che esprime questa proprietà, una società che non è capace di prendere decisioni, perché questo presuppone la presenza e la competenza… Sul fatto di chi prendere al posto di Juric, è un discorso che non mi appassiona…per scegliere ci vuole una società, e la Roma non è una società di calcio… I Friedkin sono zero…zero competenti, zero manager, zero di tutto, e non so come hanno fatto a fare i soldi…loro hanno abboccato alle caz*ate inventate di sana pianta dalla Souloukou… De Rossi? Smettiamola di dire che può rifiutare, perchè se rinuncia a nove milioni di euro per un puntiglio, gli do io uno sganassone…sappi che se dovessi farlo ti verrei a cercare, perchè sarebbe uno schiaffo alla miseria…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me questa fiducia a tempo a Juric è l’ennesimo autogol di questa proprietà. Se fai l’autogestione, rischi di andare in Serie B…il Torino non è una squadra scarsa, e rischi che finisce 0 a 3… Se fossi stato il proprietario della Roma avrei mandato via Juric subito, forse già tra il primo e il secondo tempo. Se De Rossi dovesse dire di no, con i tre milioni e mezzo risparmiati del suo ingaggio mi vado a prendere un allenatore top…prendi Allegri e gli fai un biennale da cinque milioni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ranieri non ha detto di no alla Roma, ha detto di no a sette mesi di contratto. Ha chiesto due anni… Se la Roma giovedì dovesse battere il Torino 3 a 0 tu dovresti comunque mandare via Juric…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mancini? Tu sei il vice capitano della squadra, e tu devi stare con la squadra…ma di che parliamo? Ma non esiste che non torni in panchina, tu devi stare lì a vederti la sconfitta, poi ti prendi i fischi dai tifosi, no che stai nello spogliatoio a farti gli affari tuoi. E’ una questione di rispetto della propria professionalità, di quella dei compagni, della maglia che indossi, dei tifosi e della società che rappresenti…hanno calpestato tutto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A Firenze Ghisolfi si presenta nello spogliatoio della Roma con il traduttore per dire alla squadra che è indignato…ma chi è questo, ma che vuole? Ma si può andare in uno spogliatoio, dove devi farti sentire, con il traduttore? Questo è per farvi capire in che situazione stiamo… Una volta chi si rivoltava contro gli allenatori lo faceva capire sul campo, questi invece sono pure co*lioni…ma se perdi 5 a 1 inventati una scusa, dì che ti faceva male una gamba…ma che insulti l’allenatore perchè ti rimprovera? Quello è slavo, non lo puoi insultare così, e infatti Juric a Mancini gli ha tirato addosso una bottiglietta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Juric in questo momento è in una posizione assolutamente precaria, ma lo sa anche lui… Mourinho aveva una città, o almeno il 90% della città, dalla sua parte. De Rossi idem. Juric penso abbia il 5% della città dalla sua parte, e mi tengo largo. Quindi è davvero solissimo… In questo momento la responsabilità se la devono prendere i calciatori, tornando a livelli accettabili. O vogliono continuare a fare figura di melma anche contro Torino, Verona, Saint Gilloise, Bologna, fino a fine stagione, portandoci in Serie B? … ”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Premesso che non avrei esonerato Mourinho, io sinceramente non avrei rinnovato il contratto di De Rossi a giugno. Per come è andata, gli avrei detto: “Vai a crescere tranquillo, poi magari ci rivediamo in futuro“, e avrei puntato su un tecnico fatto e finito, e ci avrei fatto il mercato insieme… Sinceramente mi sembra grottesco pensare di poter richiamare De Rossi dopo quel comunicato ignominioso dove si era stato scritto che lo mandavano via per farci vincere i trofei…e mo dopo un mese lo richiami? Dai, ridicolo…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “C’è un silenzio assordante da parte della proprietà, che ieri non ha fatto nemmeno una telefonata a Trigoria. Io credo che in questo momento ci sia una situazione di non decisione: se vinci 1 o 2 a 0, vai avanti, ma non perchè Juric ha convinto. Che è un panorama bruttissimo, ma temo che sia questo quello che c’è dentro la Roma… La lite tra Mancini e Juric? So che da parte del difensore c’è stata una grossa critica all’indirizzo dell’allenatore, e dall’altra parte il tecnico non s’è tenuto il cecio in bocca e ha risposto alzando i toni, e da qui si è arrivato allo scontro verbale…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Le ipotesi post Juric? Roberto Mancini dovunque è andato ha vinto qualcosa: ha vinto con l’Inter, e ha riportato il City ha vincere dopo 40 anni…Balotelli al Genoa? Lo avrei preso io per la Roma, visto che non abbiamo un vice attaccante…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Tutti pensano quello che ha detto Boban, e cioè che è una vergogna. Tutti sanno che quello che è stato fatto a De Rossi è stata un’ignominia. E anche Mourinho avrebbe assolutamente meritato di concludere la stagione, per poi magari ripartire col progetto De Rossi, che per quanto mi riguarda era entusiasmante. E invece niente… L’insubordinazione dei giocatori a Juric? Non credo a quello, ma al fatto che ci sia un rigetto naturale di un corpo estraneo, di una cosa che non può proprio essere impiantata…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Fino a cinque minuti fa a Trigoria non erano stati allertati sull’arrivo di Friedkin… Io non so come Juric possa sedersi in panchina contro il Torino, è stato sfiduciato da gran parte dello spogliatoio. E’ una situazione surreale, vedremo cosa accadrà… Le ipotesi sono tre: o si richiama De Rossi, o si riaffida allo scudo che è Ranieri, oppure si volta pagina e si rilancia con un grande allenatore…La permanenza di Juric mi sembra l’ipotesi più remota…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve prendere un allenatore importante e gli deve fare un contratto di tre anni. Deve prendere un direttore sportivo che conosca le dinamiche del calcio italiano, e devi prendere un uomo che abbia rapporti con allenatore e squadra. E poi la presidenza deve tornare ad occuparsi della vita sociale della squadra, così c’è troppo distacco. Ora serve un allenatore di personalità, e non so se il ritorno di De Rossi sarebbe una buona idea…Alla Roma manca autorità sotto ogni punto di vista, anche dentro la squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me non è mai successo di vedere la squadra giocare contro l’allenatore, me ne sarei sempre accorto prima. I leader della squadra devono stare lì anche a controllare. Non è giusto dare alibi ai giocatori, questi sono sempre al coperto: una volta è Juric, una volta è De Rossi, una volta è quell’altro, e il colpo è sempre parato… Ora ti devi affidare alla professionalità dei ragazzi. Io ho denotato a Firenze un distacco totale, la Fiorentina faceva torello dopo mezzora…io una squadra in quelle condizioni lì non me l’aspettavo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!