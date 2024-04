Cassano: “Mourinho un bollito che getta fumo negli occhi della gente. Leao crede di essere un fenomeno, ma non lo è”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano, ospite alla Domenica Sportiva, è tornato a sparare bordate a tutto spiano. Non è stato risparmiato, ovviamente, l’ex allenatore della Roma Mourinho.

“José è un bollito, bravo a buttare solo fumo negli occhi della gente. Faceva solo cinema, era rissoso. De Rossi invece si sta dimostrando un grande perché sta tirando il meglio dalla squadra che ha disposizione”.

L’ex attaccante della Roma non risparmia nemmeno Massimiliano Allegri: “Sono tre anni che dico che non si è mai evoluto, come Mourinho. Si mettono in difesa e non fanno gioco”.

Cassano non risparmia nemmeno Leao: “Lui pensa di essere un fenomeno e qualcuno gli va anche dietro. Per me è solo un buon giocatore, non ho cambiato idea. Per 5 mesi e mezzo non ha fatto un gol in un campionato farlocco come la Serie A. Anni fa avrebbe fatto fatica a giocare nella sesta e settima squadra della Serie A. Guardate Lautaro. Lui sì che è un fuoriclasse. Lotta, fa gol, fa assist, fa sportellate, è un leader in tutti i sensi”.

Fonte: Domenica Sportiva

