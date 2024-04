Contatto Manuel Pellegrini-Roma: il club smentisce le indiscrezioni della stampa

AS ROMA NEWS – Arrivano secche smentite da parte della Roma sulle indiscrezioni di un contatto, con tanto di cena, tra i dirigenti del club giallorosso e Manuel Pellegrini.

La notizia era uscita questa mattina sulle pagine de Il Messaggero, dove si vociferava di un incontro tra alcuni membri della società di Trigoria e l’allenatore 70enne del Betis, presente tra l’altro all’Olimpico in occasione del derby.

Dal club giallorosso però, racconta in questi minuti l’emittente radiofonica Rete Sport, e in particolar modo il giornalista Gianluca Piacentini, sono subito arrivate delle pronte smentite.

Il tema del rinnovo di Daniele De Rossi resta caldissimo: giorni fa la Gazzetta aveva parlato di un contratto biennale già pronto per l’ex capitano romanista. Anche in quell’occasione però il club si era affrettato a smentire. Il futuro della guida tecnica del club dunque non è ancora chiaro.

