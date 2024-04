La Roma ricorda il compleanno di Agostino Di Bartolomei: “Sei sempre con noi” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma non dimentica Agostino Di Bartolomei, ex capitano giallorosso che oggi avrebbe compiuto 69 anni.

“Buon compleanno, Ago. Sei sempre con noi”, scrive il club capitolino sui propri canali social con tanto di cuore rosso.

Nel video pubblicato insieme al messaggio scorrono le immagini apparse sul tabellone dell’Olimpico mostrate prima del derby, poi vinto, contro la Lazio.