“ON AIR!” – CARINA: “La vittoria della Roma nel derby agevolata da Tudor”, CANDELA: “Il rinnovo di De Rossi va fatto in fretta”, PRUZZO: “I Friedkin potrebbero anche aver già preso qualcun altro”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il tema del futuro di De Rossi sulla panchina della Roma è centrale, sarà una domanda che gli faranno tutte le volte. C’è grande voglia dei romanisti di vederlo anche l’anno prossimo sulla panchina giallorossa, una cosa che lui si sta meritando con i risultati. La società dovrebbe farlo a prescindere dal raggiungimento della semifinale di Europa League o dal quarto o quinto posto, perchè De Rossi sta dimostrando di poter essere l’allenatore della Roma anche in futuro. Anche per come sa gestire i momenti, le situazioni, ma anche i giocatori e la stampa. E’ un allenatore già maturo per essere il tecnico della Roma, e speriamo arrivi presto l’annuncio della società. Società che sta smentendo le voci che hanno accostato in queste ore Manuel Pellegrini, si è parlato addirittura di un incontro post derby…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Questo derby mister De Rossi se lo ricorderà per sempre. Hanno giocato bene, non sempre, ma vittoria importante per il campionato. Si comincia a parlare di rinnovo del mister…ci sono tante cose belle da fare, ma vanno fatte secondo me abbastanza in fretta…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma ha provato a prendere Sanches perchè pensava di mettere in panchina Cristante, poi ha preso un cadavere e vabbè… Ci siamo accorti tutti che Cristante è in difficoltà fisica nelle ultime settimane…A me non fa impazzire, e secondo me è sostituibile. Quando gli dite che gioca lui perchè non c’è niente di meglio, non gli state facendo un favore. La colpa è di chi ha preso Aouar e Sanches, e non Barella, Frattesi o Koopmeiners quando andavano comprati, e invece hanno speso 18 milioni per Shomurodov…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io Smalling non lo metterei col Milan, confermerei se possibile la coppia Mancini-Llorente, l’inglese lo farei giocare con l’Udinese. Cristante? E’ un tema che non esiste… I laziali hanno fatto un tiro con l’ex Immobile, non hanno avuto occasioni, sembrava la Roma dell’andata. Abbiamo tremato solo negli ultimi minuti, perchè non si sa mai con un rigore o una spizzata… Abraham? A parte la simpatia, sorge il problema di come giocare con lui di nuovo a disposizione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sono tutti avvelenati con Dybala e Mancini, ma loro hanno risposto a quello che hanno fatto quelli della Lazio all’andata, e ci sta. Io credo che anche ai tifosi della Lazio gliene possa fregare di meno che Mancini aveva la bandiera biancoazzurra col ratto, sono cose che succedono sempre nei derby. Gli unici che si sentono male secondo me sono i giornalisti della Lazio, che sono due cose diverse…Ora vogliono fare interrogazioni parlamentari per questa cazzata… Ma il calcio è così pulito…c’è Lotito che fa quello che fa, Agnelli che ha patteggiato, il Napoli che ha quegli impicci, e andiamo a colpire duro Mancini…sti infami che non sono altro…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il derby nel completto è stato corretto. Guendouzi? Mi piace come calciatore, ma è uno che nelle squadre in cui ha militato ha sempre litigato con tutti. Se in campo è il primo che vanno a beccare come ha fatto Dybala, evidentemente è uno che non si comporta bene… Pedro e Luca Pellegrini sono quelli che vivono peggio il derby, chissà perchè hanno questa frustrazione…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La vittoria della Roma è stata agevolata dalla formazione fatta da Tudor, completamente sbagliata. E infatti poi Tudor all’intervallo ne cambia tre, e poi anche un quarto. Formazione che ha permesso alla Roma di essere padrona del campo. La Lazio mi ha dato l’impressione che non avrebbe mai segnato manco se avesse giocato 180 minuti. La Roma ha giocato un derby vecchie maniere, ha giocato uomo su uomo, ha difeso spesso a 5 perchè El Shaarawy faceva il terzino sinistro. Non è stato un bel derby, la Roma ha vinto anche meritatamente, ma le scelte di Tudor l’hanno agevolata…Felipe Anderson, che è il giocatore più forte che ha al momento la Lazio, è stato messo a fare il terzino sinistro su Celik, non su Cafu… Davanti non avevi una squadra che aveva fatto una grande partita, Lukaku insufficiente, Dybala fa solo il cross dalla bandierina, Paredes ha fatto una partita normalissima…era una Roma normalissima…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha i terzini deboli, eppure la Lazio non è mai riuscita a mettere un cross in tutta la partita. La Roma con personalità, nonostante i big non abbiano inciso per niente, ne ha approfittato. Ha giocato compatta, e poi dopo il gol non ha sofferto… Il rinnovo di De Rossi? Gli americani ci hanno già sorpreso più volte e io non escludo niente. Staranno valutando, oppure come qualcuno dice hanno già preso un altro allenatore e hanno usato tra virgolette De Rossi per questo periodo, anche se gli hanno fatto un bel favore, perchè un’occasione del genere ma quando ti ricapita… Staremo a vedere. Vediamo come evolve il finale di stagione, poi ognuno farà la sua scelta liberamente…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Tudor ha azzerato tutte le gerarchie, ma anche la forza tecnica della Lazio. Si vuole dare un taglio con il passato, e ha fatto scelte discutibili. Kamada si è visto che giocatore è, con tutto il bene che gli vogliamo. La Roma ha fatto un gol su un calcio piazzato, e poi ha gestito perchè la Lazio a livello offensivo è poca roba…”

