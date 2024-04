I Friedkin festeggiano il derby con una foto di De Rossi: “Nessun posto è come Roma”

AS ROMA NEWS – Festeggiano i tifosi per la vittoria nel derby, ma ad esultare oggi sono anche i presidenti Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club.

La pagina Instagram ufficiale del Friedkin Group, holding che fa riferimento ai texani, ha pubblicato un post per celebrare il successo della Roma sulla Lazio, col gol decisivo di Gianluca Mancini.

Ma a essere celebrato dai Friedkin è Daniele De Rossi, la cui foto mentre esulta al fischio finale è esposta in anteprima nel post dei proprietari americani. Che scrivono: “Nessun posto è come Roma”. Messaggio accompagnato da una carrellata di immagini della partita, tra cui (in prima ‘posizione’) quella del tecnico di Ostia.

Il futuro di De Rossi continua a tenere banco in città e sui media. Il tecnico sembra essersi meritato la conferma sulla panchina giallorossa, ma fino all’annuncio ufficiale difficilmente i rumors si placheranno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Friedkin Group (@friedkingroup)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!