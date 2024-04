Manuel Pellegrini a cena con i dirigenti della Roma: i Friedkin pensano a lui per la panchina

AS ROMA NEWS – Manuel Pellegrini, 70 anni, allenatore del Betis che in passato ha guidato club del livello di Real Madrid e Manchester City, è stato avvistato sulle tribune dell’Olimpico in occasione del derby vinto dai giallorossi con gol di Gianluca Mancini.

Ma l’esperto tecnico cileno, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe essere stato molto più di un semplice spettatore presente sugli spalti per assistere allo spettacolo suggestivo del derby capitolino. Perchè Pellegrini sarebbe addirittura stato visto a cena con alcuni dirigenti della Roma.

Le stesse voci, scrive oggi il quotidiano romano, raccontano che non sia stato solo un incontro cordiale, ma forse un colloquio per gettare alcune basi. Tra le parti sembrerebbe esserci stato uno scambio di idee, le stesse che i Friedkin dovranno chiarirsi circa il futuro di Daniele De Rossi.

L’ex capitan giallorosso, ribattezzatosi “mister presente” dopo la vittoria sulla Lazio che ha portato la Roma a-3 dalla zona Champions, spera di essersi guadagnato sul campo la conferma alla guida della squadra. Ma con i Friedkin niente è scontato. Nemmeno la permanenza dell’amatissimo Daniele De Rossi.

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!