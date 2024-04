Roma, aria da Champions. Smalling e Abraham i rinforzi per il rush finale

AS ROMA NEWS – Il ko dell’Atalanta a Cagliari e la frenata del Bologna a Frosinone rendono la 31esima giornata di campionato particolarmente dolce per la Roma.

La vittoria nel derby grazie al colpo di testa di Mancini ha rilanciato le ambizioni e i sogni di gloria della Roma. I risultati della domenica hanno poi fatto sorridere ancora di più De Rossi e i suoi ragazzi, che ora tornano a respirare forte l’aria della Champions.

Con gli scontri diretti ancora da disputare (il Bologna all’Olimpico, l’Atalanta agli Atleti Azzurri) la corsa per il quarto posto è ancora apertissima. Il prossimo turno vedrà il Bologna affrontare il casa il Monza, mentre l’Atalanta sfiderà tra le proprie mura il Verona. La Roma sarà di scena invece sul campo dell’Udinese. Ma prima i giallorossi dovranno vedersela col Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Per questo rush finale di stagione, De Rossi potrà contare su due nuovi rinforzi, due calciatori che non hanno di fatto mai giocato in stagione: Chris Smalling e Tammy Abraham. Entrambi gli inglesi sono tornati in campo nel corso dei minuti finali del derby, a conferma del fatto che il loro recupero è ormai completato.

Due tasselli fondamentali per la Roma in questo momento di stagione così intenso: Smalling rappresenterà un cambio di esperienza importantissimo per la difesa, e già giovedì a Milano potrebbe giocare titolare, mentre Abraham dovrà vestire il ruolo di vice Lukaku, ma non solo. De Rossi infatti ha già dimostrato di vedere di buon occhio il tandem formato dall’inglese e dal belga, specie in certi momenti di match.

