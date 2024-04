De Rossi, messaggio alla squadra: “Basta derby, testa al Milan: a San Siro possiamo fare risultato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Testa immediatamente al Milan, perché possiamo fare risultato a San Siro e giocarci il passaggio del turno“. Parole e musica sono di Daniele De Rossi. L’allenatore, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai suoi calciatori dopo il derby.

Il rischio è che la sbornia per la vittoria nella stracittadina appaghi i calciatori, errore madornale in una fase dura quanto decisiva della stagione. “Voglio tutti al massimo e proiettati sulla gara di giovedì, il derby è ormai alle spalle e non abbiamo più tempo per godercelo”, le parole di mister De Rossi alla squadra a Trigoria dopo la vittoria nel derby.

L’allenatore giallorosso non si accontenta di certo. Dopo il trionfo nella stracittadina e il quarto posto avvicinato nuovamente, ora vuole anche la semifinale di Europa League. Ma per raggiungere questo traguardo c’è prima da battere un avversario blasonato come il Milan.

“Dovete sentire la pressione, ma nella maniera giusta. Dovete rispettare questa partita, ma non temerla. Per la Champions, per la gente”, il messaggio inviato ai giocatori. Giovedì sera l’andata a San Siro: l’obiettivo è tornare a Roma con un risultato che permetta alla squadra di giocarsi tutto al ritorno.

Fonte: Corriere dello Sport

