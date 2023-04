Cassano replica a Mourinho: “Mai prese da Livaja, hai fatto un’altra figura di m…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Botta e risposta tra Antonio Cassano e José Mourinho. Dopo le parole del tecnico giallorosso nel post di Torino-Roma (“Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura“, le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa), l’ex attaccante giallorosso replica pubblicando due video su Instagram.

“Cari followers. Visto che domani sera sarò alla Bobo Tv, dirò tutto lì. Ma voglio anticipare qualcosa, visto che qualcuno sta scrivendo c*****, su quello che ha detto Mourinho e su Livaja. Nella mia vita non è mai stato duro niente, anzi ho vissuto il vero momento duro dai 0 ai 18 anni. Dove vivevo io o eri furbo oppure non andavi avanti. Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni amici come prima e siamo andati avanti.

Caro Mourinho, lo dico a te e a tutti quelli che scrivono c*****, mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Non ho paura, se dovevo litigare con qualcuno ma non l’ho mai fatto in 18 anni di carriera, poi nella vita privata è altro. Ho discusso con 30.000 persone.

Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho mai preso niente, visto che qualcuno si diverte per passare per quello che ha saputo e che sa. Dì a quel coniglietto che ti racconta c*****, che sono appunto c*****. E questa è un’altra figura di m****, oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre, questo è secondario.

Nella mia vita, caro Mourinho, non le ho mai prese da nessuno, forse sono stato fortunato, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Lo dico a te e ai naviganti, ciao Mourinho”, ha concluso Cassano.

Fonte: Instagram