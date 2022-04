Castagne: “Stiamo attenti a non sottovalutare la Roma. Mourinho è imprevedibile. Zaniolo? Mi ricorda Chiesa”

NOTIZIE AS ROMA – Timothy Castagne ha parlato all’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) della sfida di domani tra Leicester e Roma, andata della semifinale di Conference League.

Il terzino belga ex Atalanta si è soffermato in particolar modo sul rientro di Vardy e sulla pericolosità di Zaniolo. Queste le sue parole:

Gli infortuni, pensando anche a Vardy, hanno pesato non poco nella stagione opaca del Leicester.

Senza dubbio, ma onestamente abbiamo commesso qualche passo falso anche quando eravamo al completo. L’annata è stata deludente, ma la Conference League può renderla meno amara, sebbene il rendimento negativo in campionato resti.

Leicester-Roma viene considerata una finale anticipata.

Sicuramente è una sfida affascinante e durissima. Per noi rappresenta la chance per conquistare la finale e puntare il primo trofeo europeo del club, ma mi riesce davvero impossibile azzardare un pronostico.

La Roma è nelle mani di José Mourinho.

Parliamo di un grandissimo tecnico, che ha lavorato in club prestigiosi e allenato campioni importanti. Anche Mourinho è imprevedibile. Da lui devi sempre aspettarti il colpo a sorpresa.

Abraham si è adattato subito al calcio italiano, segnando 24 gol.

In serie A non è facile ottenere questi numeri per un attaccante appena sbarcato nel vostro paese. Tammy è un centravanti di ottime qualità.

La Roma è anche Zaniolo: si è messo alle spalle due infortuni seri e contro il Bodo ha vissuto una serata straordinaria.

Zaniolo è fortissimo. Mi piace il suo modo di giocare, in verticale, puntando la porta. Ha forza fisica e velocità. Mi ricorda Federico Chiesa.

Qual è il rischio maggiore per il Leicester in questa doppia sfida?

L’errore da non commettere è quello di sottovalutare la Roma. Qualcuno potrebbe pensare che l’innegabile differenza tra Premier e serie A possa favorire il Leicester, ma non è così.

Dal punto di vista tecnico, dov’è la vera differenza tra il campionato inglese e quello italiano?

In Premier, ogni partita è davvero una battaglia. Il livello generale è elevato. Non puoi snobbare nessuno.

Il Leicester si aggrappa a Jamie Vardy: secondo i rumors di queste ore destinato a partire titolare.

Vardy è una leggenda di questo club. È un grandissimo centravanti. La sua carica può portarci in finale.

Fonte: Il Messaggero