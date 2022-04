La Roma riparte da Miki e Smalling, ma resta col dubbio Zaniolo

AS ROMA NEWS – La Roma si affida a Smalling e Mkhitaryan, per il presente ma anche per il futuro. I due giocatori sono degli insostituibili per Mourinho, che li vuole ancora a Trigoria nonostante si avvicini per entrambi la scadenza del contratto.

Chi li vede ogni giorno li definitive “due professionisti con la P maiuscola“. E non perché gli altri non lo siano. Tuttavia raramente li vedi scherzare prima di una partita, sono maniacali nell’approccio al match soprattutto dal punto di vista atletico.

Sia il difensore inglese che il trequartista armeno sanno come si fa a battere il Leicester, prossimo avversario della Roma in Conference League: insieme a loro, infatti, José ha vinto l’ultimo trofeo della sua incredibile carriera. Si tratta dell’Europa League del 2017, in finale contro l’Ajax. Risultato 2-0 contro il secondo gol confezionato proprio da Chris e Henrikh.

Tra l’altro è anche l’anno dell’ultimo successo dello Special al King Power Stadium del Leicester per 0-3 con l’armeno in gol e autore di un assist. Smalling invece, da capitano del Manchester United, ha messo a segno un gol e un assist nelle due partite vinte nel 2016-17.

La Roma vuole tenerseli stretti anche per i prossimi anni: a Smalling, il cui contratto scadrà nel 2023, il club giallorosso ha intenzione di spalmare il contratto fino al 2024. Per Mkhitaryan invece è pronto un rinnovo (annuale o biennale) alle stesse cifre che percepisce attualmente.

Domani sia Smalling che Mkhitaryan avranno un posto garantito nell’undici titolare, come sempre d’altronde. Resta invece in dubbio la presenza di Nicolò Zaniolo: per farlo giocare dall’inizio, Mou dovrebbe decidere di fare a meno di un centrocampista (Sergio Oliveira) togliendo sostanza alla mediana.

Difficile che questo possa avvenire, ma il rebus verrà sciolto molto probabilmente solo domani, alla lettura delle formazioni ufficiali. Incerto anche il futuro di Zaniolo dentro la Roma: sia il giocatore che il club non hanno sicurezze, e hanno rimandato ogni discorso alla fine del campionato.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Leggo