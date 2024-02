C’è il Cagliari, De Rossi pensa a una Roma più equilibrata con il 4-3-2-1

AS ROMA NEWS – Vigilia di Roma-Cagliari a Trigoria. Dopo l’allenamento di rifinitura mister De Rossi comunicherà l’elenco dei convocati: out di sicuro Smalling e Spinazzola, mentre dovrebbe esserci Renato Sanches. Ma a chiarire i dubbi ci penserà il tecnico stesso nella conferenza stampa di questa mattina (ore 10:30).

I sardi arriveranno all’Olimpico affamati di punti: la classifica per i ragazzi di Ranieri si fa pericolosa, attualmente al penultimo posto in compagnia di Empoli ed Hellas Verona, e davanti solo alla Salernitana. La lotta salvezza sarà lunga e sofferta, gli isolani devono fare punti e ci proveranno anche domani sera.

De Rossi sa di avere davanti una vecchia volpe come Ranieri e non si fida dell’impegno, solo sulla carta agevole per i giallorossi. Per questo il tecnico sta pensando alla possibilità di cambiare qualcosa domani sera, a cominciare dal modulo. Il 4-3-3 arrembante potrebbe essere rivisto con un più prudente 4-3-2-1, che prevederebbe la conferma di Bove a centrocampo con Paredes e Cristante.

A quel punto il redivivo Pellegrini sposterebbe il suo raggio d’azione di qualche metro più avanti, nei due trequartisti alle spalle di Lukaku. L’altra maglia a completare il reparto avanzato spetterebbe ovviamente a Paulo Dybala, con Baldanzi pronto a subentrare dalla panchina.

Questo cambio è stato provato ieri in allenamento insieme però al 4-3-3 con El Shaarawy largo a sinistra. La decisione verrà presa solo oggi, con Faraone che dunque si gioca una maglia da titolare con Bove.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

