Roma, caccia alle plusvalenze: a giugno ne serviranno per oltre 40 milioni

AS ROMA NEWS – Rumors. Per adesso sono solo quelli. Ma negli ambienti dei procuratori si comincia a vociferare che il compito del prossimo direttore sportivo sarà subito molto complicato. E forse è anche per questo che Tiago Pinto ha deciso di levare baracca e burattini e lasciare la Capitale.

Questi infatti sono i giorni dell’attesa per l’annuncio del nuovo ds che avrà il compito non facile di portare la Roma in una dimensione diversa, fatta più di giovani di belle speranze che non di giocatori di nome ma dalle precarie condizioni fisiche e dagli stipendi abnormi.

Un cambio di filosofia reso lampante dall’allontanamento di Josè Mourinho da parte dei Friedkin. Il portoghese si era detto disponibile a sposare questo nuovo progetto, ma questo proclama non è riuscito a salvargli la panchina.

La Roma dunque continuerà a puntare forte sul suo vivaio, e su un direttore sportivo in grado di scovare talenti in giro per il mondo. Calciatori su cui costruire il futuro del club, ma che permettano anche, in caso di necessità, di realizzare plusvalenze che possano risolvere problemi di bilancio.

Quello che dovrà fare anche quest’estate la Roma: lo scorso hanno Pinto riuscì nel compito piazzando solo calciatori provenienti dalla Primavera, chissà come se la caverà il suo successore. Perchè negli ambienti dei procuratori si mormora come i Friedkin a giugno si troveranno a dover piazzare ancora un bel po’ di plusvalenze. C’è chi parla addirittura di oltre 40 milioni. Una bella gatta da pelare per il prossimo ds.

Fonte: Gazzetta dello Sport