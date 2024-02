DE ROSSI: “Angelino e Baldanzi giocatori di qualità. Sanches convocato, Smalling con l’Inter. Dybala? Un talento, in campo fa come gli pare” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, match del monday night di questa 23esima giornata di campionato.

L’allenatore giallorosso si sofferma sulla condizione della squadra, sulle scelte di formazioni e sulle insidie della partita di domani sera contro i sardi. Ecco le sue dichiarazioni:

Settimana piena di lavoro: che risposte hai avuto? Come si stanno inserendo i nuovi?

“La settimana piena è tanta roba per un allenatore, anche se vogliamo che la coppa duri più a lungo possibile. Abbiamo lavorato sia sulla tattica, che sulla preparazione fisica, ovvio che non fai una preparazione vera e propria, ma dai stimoli diversi. Se hai la partita ogni tre giorni, ti alleni giocando. Abbiamo spinto forte e i ragazzi hanno risposto benissimo. I nuovi? Hanno qualità, e a me piace molto questo. L’inserimento dopo tre giorni è quello che è, ma sono belli svegli, a posto, e si sono integrati bene”.

Lista Uefa?

“Non l’ho scelta io, ho fatto solo tre cambi. Ho fatto una scelta per avere due giocatori per ogni ruolo. Sono rimasti fuori due giocatori, come centrali siamo tanti e ha pagato Huijsen e a destra ha pagato Kristensen. Ma io li considero importantissimi, e giocheranno in futuro”.

Rosa più omogenea dopo il mercato. Come stanno Sanches e Smalling?

“Renato è un po’ più avanti, per Chris abbiamo modulato i carichi, mentre Renato ha fatto tutti gli allenamenti con noi. Ha completato il recupero, dobbiamo stare attenti, ma verrà convocato. Mentre Chris lo vedremo convocato con l’Inter o col Feyenoord”.

Con Sanches c’è stato un lavoro psicologico? In passato si era capito che non era solo un problema di fibre muscolari…

“Non so il passato, quando vai dal dottore non ti chiede “come stavi” ma “come stai“… Io vedo quello che vedo, mi sembra psicologicamente a posto. Non è felice per gli infortuni, ma ha dimostrato subito disponibilità e appena è stato pronto si è messo a disposizione. Lo vedo tranquillo. La gestione psicologica la faccio con tutti i giocatori, ognuno ha bisogno di cose diverse”.

Domani ritrovi Ranieri. Che cosa vi unisce?

“Con lui ho passato i due momenti più emozionanti della mia storia a Roma da calciatore, l’anno in cui abbiamo sfiorato lo scudetto e poi quando è subentrato a Di Francesco, e ci siamo accompagnati a vicenda alla porta dovendo salutare la nostra squadra del cuore. Lui è un uomo elegante, ma anche romanesco, intelligenza acuta…esci sempre arricchito da una chiacchierata con lui. Mi farà piacere rivederlo, spero di batterlo. Ma ho un affetto vero per l’uomo”.

Domani devi fare una scelta a centrocampo. Come ti sei orientato tra Bove, Pellegrini, Cristante e Paredes?

“Ci sono anche Renato Sanches, che però non partirà titolare, e Aouar, che può giocare sia sotto punta che sulla linea dei centrocampisti. E’ un vantaggio avere giocatori bravi, poterli alternare, ruotare. Dobbiamo pensare a oggi ma anche alla partita dopo, è un gioco divertente, ma non è divertente lasciare giocatori fuori. Le squadre forti hanno tanti giocatori forti. Però vanno ruotati. E’ un bene che abbiano caratteristiche diverse tra di loro. Speriamo di scegliere bene”.

Dybala ha la tendenza di abbassarsi molto. E’ una sua caratteristica?

“Ci sono giocatori che hanno un talento della giocata e devi dargli libertà. L’importante è l’occupazione degli spazi: se lui si abbassa, qualcuno deve andare ad occupare la sua posizione. Noi qualche indicazione gliela diamo sempre, ma di base lui fa come gli pare. Ma è giusto così. Dopo la soluzione la trovano loro, e gli altri devono mettersi a disposizione e sapere come sfruttare quelle caratteristiche. Io ho giocato 20 anni con Totti, e nessuno gli diceva come posizionarsi in campo. Dovevamo essere noi a metterci a ridosso nell’area di rigore, e aspettare che ci arrivasse la palla. Se un giocatore ha quel talento, siamo noi che dobbiamo sfruttarlo”.





