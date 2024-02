Roma Primavera in crisi: pesante ko interno col Monza (1-4), quarta partita senza vittorie per i giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Altro passo falso della Roma Primavera, sconfitta in maniera piuttosto pesante in casa per mano del Monza: i brianzoli vincono per 4 a 1.

I giallorossi pagano a caro prezzo l’espulsione di Keramitsis nel finale di primo tempo e nella ripresa vengono travolti dagli ospiti: Marras e Ferraris (tripletta) i gol partita degli ospiti, inutile la rete di Pagano su calcio di rigore.

Salgono a quattro le partite senza successi per i giovani giallorossi, che perdono contatto dalla vetta della classifica, occupata ancora dall’Inter.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Marin; Keramitsis, Golic, Plaia (75′ Chesti); D’Alessio (59′ Romano), Pisilli, Vetkal (66′ Graziani), Oliveras (66′ Ienco); Mannini, Mlakar (59′ Misitano), Pagano.

A disp.: Kehayov, Ienco, Chesti, Nardozi, Marazzotti, Ivkovic, Seck, Graziani, Romano, Della Rocca.

All. Federico Guidi.

MONZA: Mazza, Diene (59′ Cagia), Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli (46′ Brugarello), Berretta, Kassama (59′ Postiglione), Ferraris, Antunovic.

A disp.: Bifulco, Bagnaschi, Fernandes, Zini, Nené, Graziano, Ballabio, Domanico.

All. Alessandro Lupi

Reti: 47′ Marras, 57′, 65′ e 92′ Ferraris, 82′ Pagano.