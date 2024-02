Slitta l’annuncio del nuovo ds: massimo riserbo dei Friedkin, ora spunta Schmadtke

NOTIZIE AS ROMA – Chi si aspettava che la Roma annunciasse il nome del nuovo direttore sportivo a mercato in corso, o ieri, giorno in cui il club è rimasto ufficialmente senza ds, è rimasto deluso.

Dagli uffici dei Friedkin dentro Trigoria non filtra nessuna indiscrezione, come è ormai tradizione. E allora è fuori da quelle porte che si accavallano voci e supposizioni, rumors (provenienti più che altro dai procuratori) che finiscono per ingrossare l’elenco dei papabili alla carica che tanto accende la fantasia dei tifosi di calcio.

Il casting dei proprietari ha avuto tempi più lunghi del previsto, ma l’attesa non dovrebbe essere ancora molto lunga e presto il prescelto sarà reso noto con un comunicato ufficiale: il favorito resta il francese Maurice, che a fine anno si libererà dal Rennes. E’ un ds che ama puntare sui giovani e che in Francia ha realizzato diverse plusvalenze interessanti.

Ma oggi il nome nuovo che appare un po’ su tutti i giornali è quello di Jorg Schmadtke. Il tedesco ha concluso tre giorni fa la sua breve esperienza da ds del Liverpool, dove era approdato dopo anni in madrepatria tra Hannover, Colonia e Wolfsburg. Il quasi sessantenne nativo di Dusseldorf non ha probabilmente dalla sua l’età rispetto all’identikit tracciata dai Friedkin, ma ha esperienza e conoscenze che si sposano con quello che cercano i texani. Dopo l’addio di Jurgen Klopp ha deciso di lasciare anch’egli i Reds e Roma potrebbe essere una piazza ideale dalla quale ripartire. Tra l’altro, persone vicine al tedesco, tengono vive eccome le possibilità di vederlo in giallorosso.

Il connazionale Marco Neppe è l’altro outsider che piace molto ai Friedkin, ma che ha in mano diverse offerte dopo l’addio al Bayern Monaco. Resistono, anche se molto staccati, i nomi di Ricky Massara, Christopher Vivell e Paul Mitchell. E l’elenco potrebbe ancora dilatarsi se i Friedkin non si decideranno ad aprire le porte degli uffici di Trigoria con il contratto firmato dal nuovo direttore in bella vista.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport

