Ndicka in semifinale di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio: battuto il Mali ai supplementari nonostante l’inferiorità numerica

AS ROMA NEWS – La Costa d’Avorio di Ndicka vola in semifinale di Coppa d’Africa, dove affronterà il Congo. Allo Stade Municipal de Bouaké gli ivoriani battono nel recupero del secondo tempo supplementare il Mali grazie ad una rete di Diakite.

Anche oggi il difensore della Roma è stato schierato nella formazione titolare ed è rimasto in campo per tutto il match. Nel primo tempo al 16′ il Mali fallisce l’occasione per passare in vantaggio al 16′ con il rigore sbagliato da Traore, al 43′ la Costa d’Avorio resta in 10 per l’espulsione per somma di ammonizioni di Kossounou.

La gara si sblocca solo nella ripresa con il gran gol dalla distanza di Nene al 71′, ma nel finale Adingra sigla l’1-1 che porta la partita ai supplementari. Ad un passo dai rigori Diakite al 122′ con un gol di tacco regala la semifinale alla Costa d’Avorio.