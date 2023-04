Ce la fai o no?

AS ROMA NEWS – Altra occasione. Di quelle ghiotte, da non lasciarsi sfuggire. La giornata di campionato, sulla carta sfavorevole ai giallorossi, si sta rivelando invece una chance inaspettata per Mourinho e i suoi ragazzi: i passi falsi di Inter e Milan contro le abbordabili Salernitana ed Empoli danno oggi alla Roma la possibilità di scavalcarle entrambe in un colpo solo.

Per farlo però bisogna battere il Torino sul suo campo. Un compito non impossibile, ma di sicuro piuttosto complicato. Per svolgerlo con efficacia servirà una Roma al massimo delle sue capacità psico-fisiche. Peccato che la Roma ci abbia abituato, per un motivo o per l’altro, a fallire tutte le possibilità succulente del balzo in classifica quando le sono capitate.

Se la rosa, che ha recuperato tutti ad eccezione di Karsdorp, può permettere all’allenatore di scegliere, più di qualche dubbio resta sulla forza mentale della squadra. La Roma soffre, e tanto, quando si tratta di tenere alta la tensione emotiva per una serie di partite. Ma è ora, in questo rush finale che si gioca tra aprile e maggio, che si deciderà la stagione. La differenza passa tutta qui: Pellegrini e compagni saranno in grado di mantenere alto il livello delle proprie prestazioni nonostante gli impegni continui e ravvicinati?

La risposta, purtroppo, ci è già arrivata più volte quest’anno ed è difficile pensare che possa essere cambiato qualcosa nel dna di questa squadra, di fatto spesso confinata fuori dalle prime quattro posizioni in classifica. La carta in più che ora ha a disposizione la Roma è quel Gini Wijnaldum tornato finalmente a buoni livelli. Un giocatore che era stato acquistato per far fare la differenza alla Roma insieme a Dybala e Matic.

Oggi l’olandese può essere ancora l’arma in più a disposizione di Mourinho, sia che parta da titolare che dalla panchina. Ma è soprattutto dai suoi attaccanti che la Roma deve pretendere qualcosa di diverso. Una carenza di gol che sta spingendo Mou a pensare a una squadra senza centravanti di ruolo per sopperire a questa falla.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini