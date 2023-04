Pellegrini fermato dalla febbre, out per Torino-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini è stato colpito da un virus influenzale e oggi non sarà nemmeno in panchina per Torino-Roma.

Lo comunica in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio della partita di campionato.

Col capitano indisponibile crescono le chance di Wijnaldum sulla trequarti con Matic e Cristante a centrocampo, ma anche El Shaarawy può sperare.

Tutti i rebus di formazione saranno sciolti tra pochi minuti, quando la Roma comunicherà il proprio schieramento ufficiale.