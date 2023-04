Mou in silenzio, via alle indiscrezioni: “Disdetto l’appartamento ai Parioli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho resta in silenzio. Anche ieri il tecnico giallorosso ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, prolungando quella che ormai è diventata una regola fissa e non l’eccezione.

E le volte che il tecnico è costretto a presentarsi ai microfoni dei giornalisti, decide sempre di dribblare le domande sul suo futuro, lasciando tutto nell’incertezza.

Dubbi che alimentano le indiscrezioni sulla possibilità che Mou possa lasciare a fine anno la Capitale. Tra le tante, scrive oggi Il Messaggero, c’è quella sulla casa ai Parioli che ha affittato a inizio del suo soggiorno romano.

In molti sarebbero certi che avrebbe già inviato al proprietario, l’ex giallorosso Alberto Aquilani, la disdetta a partire dalla prossima estate. La notizia ha fatto in poche ore il giro del web e subito ne sono nate supposizioni sul suo futuro lontano dalla Capitale.

Dove? In Arabia Saudita ad allenare la nazionale o uno dei due club più rappresentativi. La cifra d’ingaggio sarebbe da record: 120 milioni per due anni. Si tratta sempre di voci, pettegolezzi e indiscrezioni, per ora non c’è nessuna notizia certa.

Fonte: Il Messaggero