C’è l’Ajax, Fonseca si gioca tutto. Roma, sei ancora viva?

AS ROMA NEWS – La Roma di Fonseca si gioca tutto, o quasi, nella doppia sfida contro l’Ajax di Ten Hag. Per i giallorossi, ormai in grave ritardo in campionato, l’Europa League diventa il grande obiettivo dove concentrare tutte le energie per provare a vincere un trofeo prestigioso che darebbe una svolta totale alla stagione. La strada è complessa e tortuosa, ma arrivati a questo punto della competizione bisogna provare ad arrivare fino in fondo con tutte le forze.

Ma quante possibilità ha effettivamente la Roma di farcela? La partita di domani sera della Johan Cruyff Arena ci dirà molto della condizione della squadra. I giornali parlano di nuovo di attriti forti tra allenatore e squadra, e le prestazioni recenti ci consegnano una Roma in calo psico-fisico. Se si tratta però di un problema di stimoli, con la squadra che potrebbe aver più o meno volontariamente deciso di puntare tutto sull’Europa League, lo scopriremo domani.

L’Ajax infatti è una formazione di prima fascia: sta dominando il campionato olandese, è un squadra abituata a giocare le competizioni europee anche ad alti livelli, e ha in rosa diversi talenti che fanno gola ai top club di mezzo mondo. La Roma invece, dopo un ottimo avvio di stagione, sta faticando tantissimo in campionato e ha perso alcuni giocatori chiave senza i quali sta dimostrando di essere molto meno competitiva.

L’assenza di Smalling ha reso la difesa molto fragile. L’infortunio di Mkhitaryan, la scarsa condizione di Pedro e la mancanza del miglior Dzeko hanno indebolito pesantemente l’attacco. Basterà quindi lo stimolo dell’Europa League a ridare vigore a una squadra apparsa in forte calo?

Se la Roma dovesse uscire fuori dal campo dell’Ajax con un risultato positivo e una prestazione confortante, la speranza resterebbe viva. Se invece la squadra dovesse proseguire la china presa in campionato, arriverebbe il colpo mortale a una stagione che assumerebbe i contorni del fallimento. Tra poco più di 24 ore sapremo se questa Roma è ancora viva.

Giallorossi.net – A. Fiorini