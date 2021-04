AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 7 aprile 2021:

Ore 11:40 – Brutte notizie da Trigoria: Smalling e Mkhitaryan non si stanno allenando in gruppo e sono da considerarsi fuori per la partita di domani contro l’Ajax. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:20 – La Roma ha avviato i contatti per Robin Quaison, attaccante classe ’93 in forza al Mainz. Il contratto dello svedese con il club tedesco scadrà il prossimo giugno, per lui quest’anno 3 gol in 22 presenze. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 9:45 – Belotti è stato proposto alla Roma da un intermediario di fiducia, ma la sua situazione non è affatto semplice: nonostante un contratto in scadenza nel 2022 Cairo è comunque intenzionato a chiedere una cifra importante e soprattutto non ci sarà alcuna cessione prima della fine dell’Europeo che disputerà con l’Italia. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Roma, c’è l’offerta per Juan Musso: i giallorossi propongono lo scambio secco con Diawara, ma l’Udinese nicchia valutando il suo portiere 25 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Roma, tra assenze e squalifiche è già fatta la formazione anti-Ajax: in difesa Cristante centrale con Ibanez e Mancini, a centrocampo tornano Veretout e Villar, in attacco Pedro e Pellegrini dietro a Dzeko. (Il Tempo)

