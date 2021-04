FONSECA: “Ajax fortissimo, servirà la partita perfetta. Si deciderà tutto al ritorno. Sulle scelte che riguardano il gruppo rifarei tutto”

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Ajax-Roma, gara decisiva per la stagione giallorossa, torna a parlare Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista della sfida sul campo degli olandesi. Queste le sue dichiarazioni:

Dopo questi giorni ha la sensazione che la squadra sia compatta e tutta dalla sua parte?

Io sento la squadra motivata e fiduciosa.

Se potesse tornare indietro rifarebbe ogni scelta? Come magari togliere la fascia a Dzeko.

Sulle scelte in partita e dopo la partita è facile dire che magari avrei dovuto fare diversamente. Sulle scelte e le decisioni che riguardano il gruppo avrei fatto le stesse cose.

Domani ci sarà bisogno di un livello di concentrazione molto alto, è stato questo il problema contro il Sassuolo? Dzeko da quando ha avuto il Covid dal punto di vista fisico ha perso brillantezza?

Io lo vedo bene, anche fisicamente. E’ stato tanti giorni in Nazionale ma è tornato bene. Domani giocherà, è in ottima condizione. Domani dobbiamo fare una partita perfetta in ogni momento. Questa squadra è fortissima. Le intenzioni dell’Ajax sono simili al Sassuolo, con giocatori diversi, ma per esempio nella prima fase di costruzione sono simili al Sassuolo. Dobbiamo fare una partita concentrata e perfetta, anche dal punto di vista difensivo. Il Sassuolo ha avuto molti meriti, ma domani è importante non avere errori ed essere concentrati soprattutto nel momento difensivo perché la squadra è molto forte in attacco.

Qual è la chiave per la partita di domani?

Affrontiamo un avversario molto forte. Per me l’Ajax è una delle squadre più forte offensivamente in Europa, con giocatori molto forti individualmente. La chiave è non commettere errori difensivamente, essere concentrati in difesa e non permettere all’Ajax di arrivare vicino alla nostra porta, perché è in quel momento che sono forti. E’ importante fare una buona partita difensivamente. E’ importante anche avere la palla, perché è una squadra che vuole sempre avere la palla e l’iniziativa, ma principalmente dobbiamo fare una buona partita difensivamente.

Le squadre italiane fanno molto bene qui ad Amsterdam. Come mai?

Speriamo che domani possiamo continuare con questa linea. Magari è lo stile italiano.

Come sta Veretout? E’ pronto?

Sì, è pronto e giocherà domani. Si è allenato bene.

Chi è favorito domani?

Questo non è importante. L’Ajax è una squadra forte e sarà difficile, ma sarà difficile anche per loro. Vincerà chi lo merita, ma non scordiamoci che non si gioca solo domani. Saranno due partite equilibrate e credo che si deciderà nella seconda partita.

Giallorossi.net – A. Fiorini