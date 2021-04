MANCINI: “Non contestiamo i metodi di Fonseca, certe voci vengono dette per tirare la Roma nei casini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia di Ajax-Roma, gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League. Queste le dichiarazioni del difensore giallorosso:

Hai giocato tante partite, ti senti stanco o riesci a tenere il livello alto? Questi giorni si è letto che molti giocatori contestano i metodi dell’allenatore, che atmosfera c’è a Trigoria?

Facciamo tante partite ma sappiamo che questo era un anno complicato, il Covid ha velocizzato le partite, giochiamo ogni 3 giorni, dobbiamo essere bravi a recuperare. Io mi sento bene, ho 25 anni e faccio la cosa più bella al mondo. Gli allenamenti giocando così tanto sono le partite. Quelle cose le ho lette anche io, sono cose che vengono dette per tirare la Roma nei casini, ma non contestiamo gli allenamenti.

Anche alla luce della rosa che avete, la vostra difesa in campionato ha subìto molti gol, troppi per una squadra che ambisce alla Champions League. Perché?

Hai detto bene, è inutile nasconderlo. Possiamo fare di più, noi calciatori in primis. Possiamo migliorare sotto questo aspetto facendo meno errori difensivi. Ne parliamo con il mister e cerchiamo di analizzare a Trigoria gli errori. Ci fa rodere. Cercheremo di migliorare a partire da domani, che è una partita molto importante.

Giallorossi.net – A. Fiorini