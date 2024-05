C’è una Roma da rifondare: giovani e seconde linee, in troppi hanno deluso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’eliminazione di Leverkusen, ma soprattutto un finale di stagione da vivere con l’acqua alla gola, certifica ancora una volta come questa Roma abbia l’urgenza di cambiare, e parecchio, la struttura della sua rosa. Sia in alcuni ruoli dell’undici titolare che nelle sue seconde linee.

Diversi i calciatori che hanno deluso le aspettative o che sembrano essere arrivati al capolinea della loro avventura in giallorosso. A cominciare dalla difesa: Karsdorp è ormai da considerare già con un piede fuori da Trigoria, Smalling appare un calciatore in pericolosa fase calante, Spinazzola è continuamente martoriato dai problemi fisici.

Il centrocampo è da rifare: Renato Sanches è già sulla strada di ritorno per Parigi, Aouar è immediatamente rientrato nell’anonimato dopo qualche chance (generosamente) concessa da De Rossi e Bove, seppur generoso, non sembra un calciatore in grado di cambiare il volto del centrocampo romanista.

L’attacco è un’incognita: molto difficile pensare a una permanenza di Lukaku, e anche Azmoun sembra destinato a fare rientro al Bayer (la Roma non lo riscatterà mai a quelle cifre). Impensabile affidare tutto il peso del reparto sulle spalle di Abraham: l’inglese, rientrato dall’infortunio, non dà certezze.

Ci sarà poi da mettere mano agli esterni d’attacco, quelli su cui De Rossi vorrà costruire le fortune della Roma del futuro. Anche lì il lavoro da fare è importante: il tecnico chiede uomini in grado di saltare l’avversario e creare superiorità numerica. El Shaarawy sarà ancora un punto fermo, ma a sinistra serve un titolare. Chi lascerà di sicuro Trigoria è Zalewski: il polacco ha deluso clamorosamente le aspettative, e il nuovo ds proverà a utilizzarlo per fare plusvalenza a giugno.

Giallorossi.net – G. Pinoli

