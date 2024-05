Ranking UEFA, la Roma supera l’Inter al sesto posto: è la migliore italiana in Europa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la cocente uscita di scena in Europa League, ad un passo dalla finale, la Roma ha fatto un ulteriore passo in avanti nel Ranking UEFA per club, agganciando la sesta posizione.

Con 101 punti i giallorossi superano l’Inter e sono attualmente la miglior squadra italiana, a ridosso delle big europee.

Ecco la classifica delle prime 20 posizioni:

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 144.000

3. Real Madrid (Spagna) 134.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Roma (Italia) 101.000

7. Inter (Italia) 101.000

8. Borussia Dortmund (Germania) 97.000

9. Lipsia (Germania) 97.000

10. Chelsea (Inghilterra) 96.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Bayer Leverkusen (Germania) 90.000

14. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Atalanta (Italia) 76.000

20. Benfica (Portogallo) 79.000

