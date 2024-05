Svilar, la prestazione di Leverkusen divide i giornali: insufficiente per La Repubblica, da otto per il Corsport

NOTIZIE AS ROMA – La prestazione di Mile Svilar sul campo del Bayer Leverkusen finisce, decisamente a sorpresa, per dividere in modo evidente i pagellisti dei vari quotidiani oggi in edicola.

Il portiere serbo ha compiuto una serie di interventi miracolosi per oltre 83 minuti ma anche un’uscita imperfetta (con la complicità di Smalling) che è costata alla Roma la sciagurata autorete di Mancini. Questo per alcuni giornali (uno in particolare) è bastato a macchiare la prestazione sontuosa di Svilar.

Per la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera la prova del portiere è solo da sei in pagella, mentre si spinge più in là La Repubblica, che assegna addirittura un’insufficienza (5) all’estremo difensore giallorosso. Di tutt’altro avviso Corriere dello Sport e Il Messaggero, che premiano Svilar con un rotondo otto. A metà strada Il Tempo (6,5) e Il Romanista (7).

Il migliore in campo per i quotidiani risulta essere Paredes (circa il 7,5 di media) insieme ad Angelino. Insufficienti invece Zalewski (5 di media), Smalling (5,5) e Lukaku (anche lui 5,5). Promosso De Rossi (insufficiente solo per la Gazzetta dello Sport): l’allenatore viene premiato con un 6,75 di media.

Fonti: Gasport / Corsport / Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Corsera