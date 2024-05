Roma, delusione finale

AS ROMA NEWS – Serviva la partita perfetta. Serviva non sbagliare niente. In campo doveva andarci una Roma impeccabile, che capitalizzasse al massimo le sue occasioni e che al tempo stesso rendesse inoffensivi gli assalti avversari. E in tutto questo, che la dea bendata le desse una bella mano. Tutto quello che stava succedendo fino a quel maledetto minuto 83.

Il sogno della clamorosa impresa si infrange sulla faccia di Mancini, steso a terra come tutti i romanisti da quella pallonata che lo centra in pieno volto prima di rotolare in rete. Il cammino della Roma verso la finalissima di Dublino si spegne in quel momento. Ma i rimpianti sono legati soprattutto alla partita di andata e dagli errori, pesantissimi, commessi all’Olimpico una settimana fa.

In un doppio confronto così tirato ogni sbaglio pesa come un macigno, e la Roma di errori all’andata ne ha davvero commessi troppi. Ieri alla BayArena Paredes e compagni hanno tentato l’impossibile, mettendo addosso ai tedeschi una paura tremenda, restando aggrappati al miracolo grazie anche agli interventi prodigiosi di Svilar. Con i due rigori trasformati dall’argentino il più era fatto, ma poi la fortuna ha improvvisamente voltato le spalle ai giallorossi.

Di speranze alla vigilia ce ne erano davvero poco, ma perdere così fa ancora più male e lascia scorie complicate da smaltire. Il problema è che tra soli due giorni, incredibile anche soltanto a scriverlo, la Roma affronterà la sfida più importante della stagione sul campo dell’Atalanta, la squadra che il 22 maggio incontrerà il Bayer nella finalissima di Europa League.

La squadra di Gasperini a Dublino può farcela: i tedeschi hanno confermato ieri tutto il loro valore, ma anche qualche evidente limite. Non sono una squadra imbattibile (peccato anche solo non esser riusciti a toglierci questo piccolo sfizio), difensivamente concede più di qualcosa e non ha grandissime individualità. La sfida è apertissima.

La Roma adesso deve ritrovare energie mentali più che fisiche perchè domenica c’è da scalare un altro Everest: la squadra arriverà allo scontro diretto con i bergamaschi con il morale sotto gli scarpini, l’esatto opposto dell‘Atalanta, squadra in totale fiducia e in grande crescita, che ieri ha distrutto il Marsiglia rifilandogli un sonoro 3 a 0. Dimenticare in fretta la delusione enorme di Leverkusen è la parola d’ordine: domenica c’è una partita da vincere a ogni costo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

