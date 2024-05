“ON AIR!” – AGRESTI: “La vera finale è con l’Atalanta”, COSENZA: “I Friedkin vogliono galleggiare, non mi sta bene”, CASANO: “La stagione di Lukaku è ampiamente insufficiente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io sull’1 a 0 ero tranquillo, al 2 a 0 ho cominciato a crederci. E’ andata così, c’è dispiacere e il mio pensiero va a quei tifosi che sono andati a Leverkusen in un ambiente ostile. La Roma ha dimostrato che in queste ultime tre partite a certi livelli ci gioca, è una squadra credibile, che non se la gioca solo con lo Slavia Praga… Ieri senza Dybala, il più forte di tutti, stavi per centrare l’impresa… Frimpong? Io mi sarei preso 20 mesi di squalifica, ma la soddisfazione me la sarei levata…ecco perchè non avrei mai potuto fare il calciatore… La Roma merita di andare in Champions, i meriti di questa seconda parte di stagione sono superiori ai demeriti della prima parte di stagione, e sono ancora abbastanza fiducioso. Con l’Atalanta ora bisogna non perderla, vincerla sarebbe il massimo, ma anche il pari lascerebbe aperte delle speranze…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Serata molto romanista, sono molto dispiaciuto di come è andata. Sul 2 a 0 ci credi per forza… Andiamo fuori con la serenità di essere stati eliminati da una squadra più forte. Ma sono rammaricato per quel gol sbagliato da Abraham all’andata. Evidentemente la Roma non è ancora una squadra al livello del Bayer. Ora siamo ancora padroni del nostro destino: con tre vittorie siamo matematicamente in Champions. Non so come De Rossi penserà di giocarsela, ma se vai a Bergamo e gli ricordi che loro hanno due finali da giocare, puoi fare risultato. E se fai risultato, in Champions ci vai…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Bayer-Roma? Io ci credevo prima e ci credevo durante. Sul 2 a 0 pensavo si potesse addirittura vincere senza arrivare ai supplementari. Anche io avrei fatto entrare Smalling, e poi invece ha sbagliato… Svilar è stato il migliore in campo. Non mi piace dire che questa è la storia della Roma, non ci ho mai voluto credere. Purtroppo è andata così, bisogna rimboccarsi le maniche e andare a vincere a Bergamo. E’ fondamentale andare in Champions League per stare nell’élite del calcio…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Svilar? Se Smalling non si faceva spostare da Schick, quella palla la prendeva con due mani. Lukaku? Koopmeiners ha fatto più gol di lui, e Scamacca con i suoi gol ha portato l’Atalanta in finale. Andate a chiedere a Gasperini se farebbe a cambio con Lukaku…Ieri la prestazione del belga è stata ignobile…pronti via è svenuto sul pallone, ha fatto il famoso stop a inseguire…Io critico Lukaku perchè mi aspetto che lui faccia la differenza: che me la devo prendere con Karsdorp che c’ha i piedi montati al contrario? Io me la prendo con Lukaku, la cui stagione è stata altamente insufficiente…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Svilar deve uscire con più cattiveria, deve buttare giù tutti, spesso sulle uscite alte ci va con un po’ di leggerezza… Lukaku? Non è stata la sua migliore stagione, sono d’accordo, anche io sono deluso. Però non possiamo addossare tutte le colpe su di lui, i suoi gol li ha fatti, stiamo parlando di un attaccante forte… Dybala? Sono curioso di vederlo con la preparazione estiva di De Rossi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io spero che Smalling non giochi più nella Roma, Svilar sbaglia quell’uscita, lì ci voleva il portiere di una volta che esce a gamba alta e butta giù tutti. Lui ci ha portato in semifinale, è stato un destino crudele per lui e per noi. E poi c’è da dire che quando finiscono i giocatori, finiscono sia per De Rossi che per Mourinho… La squadra ce l’ha messa tutta, anche chi non deve più giocare in questa squadra… Il problema è un altro: quando Dybala non gioca, e Spinazzola casca a terra come una pera, diventa un guaio…Mi dispiace attaccare i giocatori prima di Bergamo, ma Zalewski basta, manco a li cani… Ora devi entrare coatto in campo contro l’Atalanta, confido in una Roma battagliera e in un’Atalanta così così, perchè loro hanno troppi impegni…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ho visto una Roma che dal punto di vista dell’impegno ha dato tutto, ma ho visto giocatori che non possono più giocare con questa squadra. La verità è che io non ho capito qual è il nostro progetto: se è galleggiare, allora va bene, speriamo negli strani incastri della sorte per arrivare in Champions. Ma te poi che squadra vuoi costruire? Il vero tema è questa proprietà: che squadra vuole allestire?…Le sconfitte servono quando uno impara la lezione, e quando sono un punto di partenza e non di arrivo. Ora dovresti cambiare 6-7 giocatori e mettere 200 milioni sul mercato… Loro vogliono galleggiare e a me questo non sta bene…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Rossi si porta dietro, come tutti i romanisti, le esperienze di quando giocava. E’ difficile staccarsi dal passato, specie se sei una bandiera della squadra che alleni. Lui deve asciugare le lacrime, ritrovare lucidità e cercare di levare più alibi possibile a una squadra che deve far capire all’Atalanta che deve godersi le finali, ma che la Champions la deve lasciare alla Roma…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Rimane l’amarezza perchè ci abbiamo creduto. I segnali nel corso della partita erano stati tanti, le occasioni da gol create sono state tante anche per la Roma, ha lottato fino all’ultimo contro quella che forse al momento è la migliore squadra europea… Ho capito poco la scelta di rinunciare a Celik…Frimpong? La Roma troppo bene si è comportata, io mi sarei preso una squalifica di 3 anni perchè una pizza gliela davo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Atalanta arriva meglio alla partita di domenica, e anche se pareggia ha ottime chance di arrivare quinta. Il fatto che Dybala non abbia giocato è un bene, speriamo che sia pronto per domenica perchè Azmoun non ha preso un pallone, è stato inesistente, e Lukaku poco ha fatto così come El Shaarawy. Serve qualità in avanti, perchè non trovi sempre l’episodio. Serve un cambio di marcia, che con questi tre non riesci ad avere. Ora devi raschiare il fondo del barile, sperando che l’Atalanta sia distratta dalle finali, a cominciare da quella di mercoledì…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Grandi meriti all’Atalanta, ma se la Roma avesse affrontato il Marsiglia e loro il Bayer, in finale ci sarebbe andata la Roma… Il Leverkusen ha meritato quello che ha preso, ha creato non so quante occasioni da gol, alcune davvero semplici, a un certo punto sembrava Scherzi a parte. Svilar? Un fenomeno, e non mi soffermerei sull’errore finale perchè Smalling lo sposta… La Roma ha fatto il massimo e deve avere l’orgoglio e la consapevolezza di aver giocato la partita giusta, rovinata fra l’altro dall’infortunio di Spinazzola…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di De Rossi a fine partita sono giuste, è consapevole che sarà importante quello che ha fatto fino a ora solo se entrerà in Champions. Perchè non dico che non hai fatto niente, ma ti restano le mani vuote. Ora sa che la partita di Bergamo è la vera finale della Roma ed è una partita da non sbagliare. L’Atalanta è una grande squadra, ma tre giorni dopo ha una finale di Coppa Italia contro la Juve, e la Roma non deve fallire…”

Redazione Giallorossi.net

