ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo, contro l’Atalanta sarà titolare. Domani la rifinitura

AS ROMA NEWS – La Roma guarda avanti e dopo la dolorosa eliminazione di ieri per mano del Bayer Leverkusen deve pensare al prossimo impegno, quello di dopodomani sera sul campo dell’Atalanta.

La squadra giallorossa, rientrata nella notte dalla Germania, è scesa in campo questa mattina a Trigoria per preparare la sfida Champions contro i bergamaschi. Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri, regolare seduta per tutti gli altri.

La notizia più importante è stata la presenza in gruppo di Paulo Dybala: l’argentino dunque dovrebbe giocare dal primo minuto domenica sera, salvo contrattempi. Da valutare Leonardo Spinazzola, che dopo l’infortunio di ieri rischia seriamente di aver chiuso qua la sua stagione.

Domani allenamento di rifinitura, poi la partenza per Bergamo nel pomeriggio. La Roma non ha ancora comunicato se e quando ci sarà la conferenza stampa di mister De Rossi alla vigilia di un match fondamentale per i giallorossi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

