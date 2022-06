Celik, c’è la frenata per le richieste del Lille. Ma la Roma spera di chiudere entro domani

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Se l’affare Frattesi è ancora lontano dalla fumata bianca, anche quello imbastito da tempo per Zeki Celik non si sblocca.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), dopo l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, la trattativa ha subito un rallentamento a causa delle richieste del Lille, club proprietario del cartellino del terzino turco, con cui vanno definiti ancora alcuni dettagli economici.

Normali schermaglie che si registrano in quasi tutte le trattative, ma che non dovrebbero comunque compromettere l’esito positivo dell’operazione, che Pinto spera di portare a termine entro domani.

Fonte: Il Tempo