CELIK: “Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”

8
152

Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

I tuoi compagni di squadra ti hanno travolto di abbracci e schiaffi per questo premio MVP…
“Non so perché (ride, ndr). È la mia prima volta, sono molto contento”.

Vedrai Milan-Napoli? La Roma è prima in classifica…
“Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteSOULÈ: “Sono contentissimo, aspettavo da tanto un gol all’Olimpico”
Articolo successivoGASPERINI: “Tanti giocatori in difficoltà, abbiamo sofferto più del dovuto. Roma in vetta? Fa piacere, ce la siamo meritata”

8 Commenti

  4. Bravo, giá l’anno passato eri stato in
    ripresa niente a che vedere con le
    precedenti annate.
    Sono sicuro che tu e Wesley su quella
    fascia farete male a parecchie difese,
    oggi in alcune fasi ho notato che
    l’intesa sta man mano crescendo sia
    in fase di interdizione che d’attacco.

  5. Bella partita di Celik, sopratutto nel primo tempo. Ecco un gregario prezioso che fa sempre la sua parte, che non manca mai di portare il suo mattone per raggiungere il risultato. Mi pare che anche Gasperini se ne sia accorto : gli ricorda il fedele Toloi.

  7. Pensavo che l’exploit fatto con Ranieri fosse dovuto alla capacità di Claudio di motivarlo e che per questo avesse reso più delle sue capacità l’anno scorso. Invece si è confermato e mi sono ricreduto sul suo conto, bravo Celik.

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome