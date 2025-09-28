CELIK: “Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”

Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
I tuoi compagni di squadra ti hanno travolto di abbracci e schiaffi per questo premio MVP…
“Non so perché (ride, ndr). È la mia prima volta, sono molto contento”.
Vedrai Milan-Napoli? La Roma è prima in classifica…
“Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”.
Tanti saluti ai pischelli PlayStationari da Celik e Cristante
Bravo Celik, gran professionalità sempre, hai lavorato tanto e sei migliorato, goditi i premi e le soddisfazioni.
Giusto, godiamoci il momento, i conti si fanno alla fine Ma partire bene per me è un gran passo in avanti Daje Lupacchiotti!!!
Bravo, giá l’anno passato eri stato in
ripresa niente a che vedere con le
precedenti annate.
Sono sicuro che tu e Wesley su quella
fascia farete male a parecchie difese,
oggi in alcune fasi ho notato che
l’intesa sta man mano crescendo sia
in fase di interdizione che d’attacco.
Bella partita di Celik, sopratutto nel primo tempo. Ecco un gregario prezioso che fa sempre la sua parte, che non manca mai di portare il suo mattone per raggiungere il risultato. Mi pare che anche Gasperini se ne sia accorto : gli ricorda il fedele Toloi.
Se le vinci tutte vinci il campionato al 100 per cento questo succede.Daje allora Celik
Pensavo che l’exploit fatto con Ranieri fosse dovuto alla capacità di Claudio di motivarlo e che per questo avesse reso più delle sue capacità l’anno scorso. Invece si è confermato e mi sono ricreduto sul suo conto, bravo Celik.
sostengo che non sono pippe ,ma buoni giocatori, che con Gasperini(e Ranieri prima)stanno iniziando nelle dinamiche di vera squadra
