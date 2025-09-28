CELIK: “Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”

Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

I tuoi compagni di squadra ti hanno travolto di abbracci e schiaffi per questo premio MVP…

“Non so perché (ride, ndr). È la mia prima volta, sono molto contento”.

Vedrai Milan-Napoli? La Roma è prima in classifica…

“Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”.