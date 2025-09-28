DOVBYK: “Mi sento bene e ho fame di gol. Spero di essere decisivo”

Artem Dovbyk ha parlato nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Roma-Verona. Queste le dichiarazioni del centravanti ucraino ai microfoni di DAZN.

La prima da titolare in campionato. Come stai?
“Mi sento bene. Il gruppo è carico, soprattutto dopo il derby. Se il mister ha detto che sono in crescita cercherò di fare il possibile per farlo vedere in campo”.

Cosa ti chiede?
“Il mister è come il nostro maestro, come se fossimo all’università . Noi lo ascoltiamo e cerchiamo di fare quello che ci dice. Cerco di migliorare i miei movimenti offensivi. La nostra difesa è buona, adesso dobbiamo migliorare davanti”.

Quanta voglia hai di tornare a fare gol?
“Noi attaccanti abbiamo fame di segnare. Spero di essere decisivo già da oggi”.
