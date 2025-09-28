DOVBYK: “Mi sento bene e ho fame di gol. Spero di essere decisivo”

Artem Dovbyk ha parlato nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Roma-Verona. Queste le dichiarazioni del centravanti ucraino ai microfoni di DAZN.
La prima da titolare in campionato. Come stai?
“Mi sento bene. Il gruppo è carico, soprattutto dopo il derby. Se il mister ha detto che sono in crescita cercherò di fare il possibile per farlo vedere in campo”.
Cosa ti chiede?
“Il mister è come il nostro maestro, come se fossimo all’università . Noi lo ascoltiamo e cerchiamo di fare quello che ci dice. Cerco di migliorare i miei movimenti offensivi. La nostra difesa è buona, adesso dobbiamo migliorare davanti”.
Quanta voglia hai di tornare a fare gol?
“Noi attaccanti abbiamo fame di segnare. Spero di essere decisivo già da oggi”.
si però fatte una svegliata, devi tirare fuori la rabbia che hai dentro. Forza Roma, daje Artem
Daje Artem!
fossero sante ste parole
⚽……GOOIL…al 7minuto…bravo!!!!
Bravo mo fanne 3
Ottimo 1° tp!!!
Però quella palla dal limite deve scaricarla in porta non al compagno….
Ma ripeto, ottimo 1° tp.
FORZA ROMA
