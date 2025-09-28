ZANETTI: “Abbiamo messo in difficoltà la Roma, meritavamo di più. Baldanzi? Lo avrei accolto più che volentieri”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei gialloblù ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:
Complimenti per la partita, ma immagino avrebbe preferito i tre punti…
“Abbiamo messo in difficoltà la Roma. Abbiamo creato occasioni, ma bisogna essere cinici. Avevamo in mano la gara ma poi abbiamo preso il 2 a 0. Le prestazioni ci portano a un percorso, dobbiamo migliorare sui dettagli”.
C’è un progetto che vi fa onore puntando su talenti giovani…
“Stiamo facendo un lavoro di visione, di intuizione da parte del club. Abbiamo bisogno di tempo, sono alla terza partita insieme. c’è molto margine per migliorare, oggi è mancata precisione e un pizzico di fortuna”.
Come giudichi il ritorno di Gagliardini. Troppi gol a a porta vuota non realizzati…
“Abbiamo tirato 40 gol nelle ultime tre partite e non abbiamo segnato. Giovane giocava esterno, Orban è uno che ha sempre segnato. Non dobbiamo andare nel loop che gli attaccanti non segnano, i gol arriveranno. La squadra subisce poco e crea tanto, è questa la strada. Dobbiamo essere tranquilli e lavorare, non conosco altra strada. Gagliardini è entrato molto bene, l’ho messo perchè Akpa era ammonito”.
Ora bisogna battere il Sassuolo…
“Sarà una partita difficile. Dobbiamo avere la convinzione di starci dentro alla stra-grande. Non perdiamo fiducia, così ce la possiamo fare. Meritavamo qualche punto in più. Ma continuiamo a lavorare sulle prestazioni”.
Risultato bugiardo è dire poco. Hai avuto modo di parlare con Baldanzi, sembra a un passo…
“Con Tommy ho parlato, ho un ottimo rapporto al di là del calcio, ma non abbiamo parlato di mercato. Sa che gode della nostra stima, altrimenti non l’avremmo cercato. L’avremmo accolto più che volentieri. Meritavamo di più, ma per fare punti servono i gol”.
