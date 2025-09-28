ROMA-VERONA 2-0: le pagelle

La Roma vince ancora: battuto all’Olimpico il Verona per 2 a 0. Partita non brillantissima dei giallorossi che la sbloccano con Dovbyk, soffrono e quindi la chiudono con Soulè.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i veneti nel match valido per la quinta giornata di campionato:

Svilar 7 – Provvidenziale contro un Verona insidioso, se serve para anche di faccia.

Celik 7 – Serve l’assist a Dovbyk che vale il vantaggio giallorosso. Anche oggi prezioso, sia da difensore centrale che da esterno a tutta fascia.

Mancini 6 – Il taglio allo zigomo sembra condizionare la sua partita, che resta comunque sufficiente.

Ndicka 6,5 – Insuperabile nel gioco aereo. Si fa male nella ripresa ed è costretto al cambio. Dal 71′ Ziolkowski 6,5 – Esordio positivo di questo ragazzino dalla bella personalità.

Wesley 5,5 – Ha poco campo per scatenare la sua corsa, non brilla. Dal 59′ Hermoso 6 – Fa il suo nel momento difficile del match.

Konè 6 – Prestazione opaca, con qualche errore di troppo. Ma alla fine è sempre prezioso nel fare legna in mezzo al campo.

Cristante 6 – Il lancio lungo è una delle sue armi migliori, che però oggi riesce a sfruttare decisamente poco. Copre sempre grandi porzioni di campo, garantendo stabilità alla squadra.

Angelino 5,5 – Il Verona chiude bene le fasce laterali e lui non riesce a esprimersi nel modo migliore. Dal 59′ Tsimikas 5,5 – Soffre anche lui oggi.

Soulè 6,5 – Primo tempo bruttino, ripresa incerta, ma finale da protagonista con un gol che chiude un match insidioso. Dall’82’ El Shaarawy sv.

Pellegrini 6 – Gasp lo conferma titolare e gli fa giocare tutta la partita. Discreto primo tempo, meno propositivo nella ripresa, ma è prezioso nei recuperi difensivi.

Dovbyk 7 – Si sblocca subito con un gol per niente facile. La rete gli dà fiducia, trasformando la sua prestazione. Fa a sportellate e regala anche qualche bell’assist. Deve continuare su questa strada. Dal 59′ Ferguson 6 – Si mette al servizio della squadra, dai suoi piedi nasce l’azione del raddoppio che chiude il match.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – La Roma di oggi non ruba l’occhio, ma si porta a casa lo stesso l’intera posta, e senza subire reti. I numeri parlano chiaro e sono a tutti a favore del tecnico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

LEGGI ANCHE – Gasperini, tutte le dichiarazioni al termine di Roma-Verona