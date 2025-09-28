ROMA-VERONA 2-0: le pagelle

La Roma vince ancora: battuto all’Olimpico il Verona per 2 a 0. Partita non brillantissima dei giallorossi che la sbloccano con Dovbyk, soffrono e quindi la chiudono con Soulè.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i veneti nel match valido per la quinta giornata di campionato:
Svilar 7 – Provvidenziale contro un Verona insidioso, se serve para anche di faccia.
Celik 7 – Serve l’assist a Dovbyk che vale il vantaggio giallorosso. Anche oggi prezioso, sia da difensore centrale che da esterno a tutta fascia.
Mancini 6 – Il taglio allo zigomo sembra condizionare la sua partita, che resta comunque sufficiente.
Ndicka 6,5 – Insuperabile nel gioco aereo. Si fa male nella ripresa ed è costretto al cambio. Dal 71′ Ziolkowski 6,5 – Esordio positivo di questo ragazzino dalla bella personalità.
Wesley 5,5 – Ha poco campo per scatenare la sua corsa, non brilla. Dal 59′ Hermoso 6 – Fa il suo nel momento difficile del match.
Konè 6 – Prestazione opaca, con qualche errore di troppo. Ma alla fine è sempre prezioso nel fare legna in mezzo al campo.
Cristante 6 – Il lancio lungo è una delle sue armi migliori, che però oggi riesce a sfruttare decisamente poco. Copre sempre grandi porzioni di campo, garantendo stabilità alla squadra.
Angelino 5,5 – Il Verona chiude bene le fasce laterali e lui non riesce a esprimersi nel modo migliore. Dal 59′ Tsimikas 5,5 – Soffre anche lui oggi.
Soulè 6,5 – Primo tempo bruttino, ripresa incerta, ma finale da protagonista con un gol che chiude un match insidioso. Dall’82’ El Shaarawy sv.
Pellegrini 6 – Gasp lo conferma titolare e gli fa giocare tutta la partita. Discreto primo tempo, meno propositivo nella ripresa, ma è prezioso nei recuperi difensivi.
Dovbyk 7 – Si sblocca subito con un gol per niente facile. La rete gli dà fiducia, trasformando la sua prestazione. Fa a sportellate e regala anche qualche bell’assist. Deve continuare su questa strada. Dal 59′ Ferguson 6 – Si mette al servizio della squadra, dai suoi piedi nasce l’azione del raddoppio che chiude il match.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – La Roma di oggi non ruba l’occhio, ma si porta a casa lo stesso l’intera posta, e senza subire reti. I numeri parlano chiaro e sono a tutti a favore del tecnico.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
LEGGI ANCHE – Gasperini, tutte le dichiarazioni al termine di Roma-Verona
svilar 8
dobrik 6
svilar 8 e se non dai 7 a dovbik oggi che ti fa svoltare la partita quando glielo dai ?
Svilar 8 ma anche 9
Celik 7
Ndicka 6,5
Mancini 6,5
Angelino np
Wesley 5,5
Koné 6
Cristante np
Lollo 6,5
Soulé 7
Dovbik 6,5
Ferguson 6,5….and so on
no: non pervenuto
svilar e Celik stesso voto non si può leggere
bene così. anzi, benissimo
Bravi tutti questa squadra é evidente
che gioca di gruppo e anche quei
calciatori che sono una spanna sopra
si sacrficano per i compagni.
Peró, permettetemi di dire santo cielo!!!
che Svilarman, lui sii che mi sorprende
à ogni partita, sta diventando un
fenomeno, oggi ha fatto due parate
che oltre ad avère portato 3 punti
sono la prova certa del lavoro
che questo signore fa durante la settimana
d’allenamento.
Fenomeno 9
Voti sostanzialmente giusti ma troppo tirato il 6 a Pellegrini che è stato tra i migliori in campo e merita 7 come Svilar, Dovbyk e Celik.
Per me 7 a Svilar e Celik, ma forse a Svilar anche mezzo punto in più
Meno male che er Verona schiera er presidente dell’Ungheria in attacco, sennò a quest’ora erano dolori….
AHAHAHAHHAHAHA
Me piace er sette loro. Oh.
ti rode che abbiamo vinto e che è tornato Lorenzo Pellegrini e che ha segnato Dovbyk? dispiace, ma siamo forti!!!
Secondo me non è male. Ha li piedi fucilati, ma secondo me è un brutto cliente per i difensori
La forma fisica conta tantissimo; si è visto oggi, con il Verona che andava a mille. Gasperini lo fa capire in ogni intervista. I voti sono bassi per i nostri , perché erano sotto tono. Ci vogliono più di 24 giocatori, da fare turnare. Tra questi, necessariamente, qualche primavera. Ma siamo ancora in fase di costituzione dell’ossatura , la squadra non reggerebbe ad ampi turnover.
Più che altro, le squadre di Gasperini tipicamente sbocciano più avanti, dopo aver fatto un po’ di fatica all’inizio. Quando si imposta una preparazione fisica pesante, è normale risentirne un po’ nelle prime settimane.
tutto bene, molto bene.
sono felice per Dovbik e del il mister che l ha incoraggiato.
vorrei dire solo una cosa, bisognerà pensare chi puo essere la persona che puo sostituire Kone o Cristante per farli recuperare.
Oggi per esempio, si poteva sostituire Kone al 79 esimo,,, cosi per valutare x chi entrerà sarà pronto per il futuro.
Mezzo voto in più a Pellegrini è Kone’ se lo meritano.
Svilar meriterebbe un 8 per la parata con il volto
Svilar ha garantito 3 punti. come si fa a dare solo 7?
Svilar 7????? Per prendere otto che deve fare di più?
Squadra oggi un po lunga forse colpa della stanchezza tre partite in una settimana appunto servono i cambi e le seconde linee di devono far trovare pronto speriamo nei recuperi di Dybala e Bailey per il resto bene così!!!
diciamo che i voti siano abbastanza giusti. svilar, celik e finalmente dovbik
un gradino sopra gli altri. ho visto leggermente in difficoltà angelino, ndika e
mancini. anche kone non al massimo, ma sempre nel vivo del gioco. wesley, così così. la fatica di coppa un po si è fatta sentire. si soffre, ma se il finale è una vittoria, va bene soffrire. dell’arbitro, è
meglio non parlare. sennò
siamo i soliti piagnoni . come si fa ( rocchino non ti fischiano le orecchie?)
a non ammonire l’ex laziale e quindi
buttarlo fuori. tutte le domeniche di tutti
i campionati sempre questa vergogna.
andiamo avanti sempre contro tutti e tutto.
sfr. ❤️🧡💛
Per me Svilar e Celik mezzo voto in più. Partita rognosa, il Verona ci ha messo in difficoltà soprattutto con la sua fisicità.
Benissimo il risultato.
ho visto vincere squadre in questa maniera e venire esaltate…..io dico maledetto Torino e maledetto Simeone….e basta forza Roma
se si prende un allenatore, si ascoltano le sue indicazioni….
lui dice che e contento di 8/9 giocatori per il suo gioco.
Peccato che per tutte le competizioni non bastano.
Certo che se la fortuna, supportata dalla condizione fisica, che abbiamo avuto in alcune di queste gare continua…..
comunque importante è vincere
Forza Roma
Oggi i giocatori del Verona sembravano fenomeni, ma se questo è dovuto al fatto che avendo giocato mercoledì una partita tirata e sicuramente molto da gasperini e , quindi dispendiosa , significa che questo gruppo due partite in una settimana addirittura tre non le può fare, quindi secondo me è necessario cambiare anche la formazione della squadra Sia per vedere se sono all’altezza dei titolari sia perché se giochi con ritmi alti puoi mettere in difficoltà gli avversari altrimenti corri i rischi infatti
oggi è andata bene, perché se il Verona avesse pareggiato, non avrebbe rubato nulla . mi dispiace… Certo, meglio così
Oggi brutta Roma e risultato bugiardo. Però tu akpa akpro me lo devi buttare fuori (era il 30′). Decisione scandalosa. Meno male che alla fine questa cosa non ha influito sul risultato e nemmeno se ne parla.
Voti veramentre gonfiati… Gli unici sopra la sufficenza sono i tre centrali di difesa più Kone che ha corso per tutto il campo per tutti e 90 i minuti. Insostituibile e indispensabile. L’unico 7 è per Svilar. Gli altri non arrivano alla sufficenza secondo me. Ovviamente condivido il 7 a Gasp. Per essere in rodaggio comunque direi ottimo!
Quanno ce vo’ ce vo’.
A Pellegrini oggi si da’ ALMENO 7!!!
Ha fatto una gran partita.
Diversamente qualcuno mi spieghi se il cc oggi fa male (tutta la linea a 4!), Ndicka esce, Ziolkowsky esordisce, Mancini è azzoppato e Soule’ è a intermittenza (auguri per il 1° goal all’Olimpico!), chi ha fatto, BENE, da collante tra un bravo Dovbyk (alleluia per goal e prestazione!), altrimenti isolato, ed un Verona nel 2° tp con dominio territoriale!!!
Io critico quando fa male, ma oggi è stata la migliore versione di Pellegrini da un anno a sta parte.
Aggiungo, oggi ha mostrato seriamente di essere in netta ripresa per tenuta fisica (l’intera partita!), lucidità (quindi mentale) e di presenza in copertura e proposizioni!
L’ho scritto altrove, dopo Svilar è stato il migliore in campo!
Bentornato Capitano!
Ci sei mancato e ci servi.
FORZA ROMA
Questa squadra non riesce a mantenere gli stessi ritmi per più di due/tre partite, alla seconda o terza già soffrono affaticamenti vari, e in questo sono ben distanti dall’Atalanta che schiantava gli avversari proprio sul lato fisico con un pressing fino alla fine dei 90 minuti e oltre.Non credo che nella rosa della Roma ci siano più di 2/3 giocatori che si possano definire atleti nel vero senso della parola e che possono sopportare un determinato tipo di allenamenti che propone Gasperini. Per questo sarà difficile vedere una squadra dove tutti insieme creano un corpo unico, tranne che nei primi minuti ma poi la fatica fa disgregare la squadra e ognuno gioca per proprio conto e si dà campo libero agli avversari. Le vittorie sono frutto di errori degli avversari e di giocate individuali… Sono molto titubante per il proseguo del campionato, lasciamo troppe occasioni a squadre tra l’altro non proprio di prima fascia, e prima o poi questo si paga…
Ferguson non pervenuto ottimo panchinaro i nuovi acquisti ancora niente di buono è la stessa e identica squadra di Ranieri.
Non penso che Ndicka sia stato sostituito per un fattore fisico, ma perché non riusciva a tenere il passo del suo avversario diretto, su cui Svilar ha dovuto superarsi con un’uscita a terra che da sola merita un 8 in pagella.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.