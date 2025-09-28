GASPERINI: “Dovbyk in crescita. Il recupero di Pellegrini passa attraverso le partite”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Verona, gara valida per quinta giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Quali insidie ci sono?

“Le insidie sono quelle della Serie A. Una partita molto difficile, contro una squadra che sta facendo bene e che per quanto si è rinnovata arriva da un buon periodo”.

Una domanda su Dovbyk: come mai gioca ancora lui?

“Indubbiamente è un giocatore in crescita. In quel ruolo si alterna con Ferguson”.

Sta ridando fiducia a Pellegrini. A che punto è il suo recupero?

“Il recupero passa attraverso le partite, compresa quella di oggi. A volte le gioca tutte, altre volte spezzoni. Di volta in volta, si valuta la sua condizione. Le sue capacità sono importanti”.

