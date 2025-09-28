Serie A, Milan batte Napoli 2-1: Saelemaekers e Pulisic lanciano i rossoneri, tre squadre in vetta

Un Milan cinico e compatto piega il Napoli a San Siro e conquista tre punti pesanti che gli permettono di raggiungere la vetta della classifica in compagnia della Roma e dei partenopei. Finisce 2-1 per i rossoneri, grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo. Inutile, nella ripresa, il gol di De Bruyne dal dischetto che aveva riacceso le speranze partenopee.

Il match si apre subito in salita per la squadra di Conte: dopo appena tre minuti, Pulisic sfonda a sinistra, cross basso e sul secondo palo Saelemaekers insacca il vantaggio. Il Napoli prova a reagire con Gutierrez e McTominay, ma trova sulla sua strada un Maignan monumentale, protagonista di più interventi decisivi. Al 31’ il Milan raddoppia: Pavlovic ha tempo e spazio per crossare, Fofana appoggia per Pulisic che firma il 2-0 con freddezza, siglando il suo sesto gol stagionale.

Nella ripresa il copione cambia al 57’: Estupiñán trattiene Di Lorenzo in area, rigore ed espulsione. Dal dischetto De Bruyne accorcia le distanze e riapre la partita. Con l’uomo in più, il Napoli si riversa in avanti: Di Lorenzo sfiora il pari di testa, Neres colpisce l’incrocio e ancora Maignan dice no al brasiliano nel recupero. Il forcing azzurro però non basta: il muro rossonero regge fino al 97’.

Grande delusione per Conte, che paga un primo tempo sottotono e la scarsa concretezza sotto porta, nonostante i tanti cambi offensivi. Allegri, invece, può esultare per una vittoria di carattere: il Milan soffre ma porta a casa un successo che vale doppio.

