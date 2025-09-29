Mel Gibson tifoso a sorpresa all’Olimpico. Gasp: “Un portafortuna, lo inviteremo spesso”

Una star da Oscar per una Roma che strappa applausi. Tra i volti in tribuna d’onore all’Olimpico, durante la vittoria giallorossa sul Verona, c’era anche Mel Gibson.

L’attore e regista statunitense non è passato inosservato: il premio Oscar per il film “Braveheart – Cuore impavido”, si è mostrato con sciarpa giallorossa al braccio sinistro e sorriso compiaciuto per il 2-0 firmato dalla squadra di Gasperini, oggi in piena corsa nei piani alti della Serie A.

Gibson si trova in Italia per motivi di lavoro: è infatti in fase di riprese “La Passione di Cristo – la Resurrezione”, sequel del celebre film del 2004 che aveva già suscitato clamore mondiale. Ma per una sera ha accantonato il set per godersi il clima del calcio romano, finendo inevitabilmente catturato dalle telecamere e dai fotografi, che non si sono lasciati sfuggire il dettaglio della sciarpa giallorossa.

“Per la mia generazione è un idolo”, ha detto sorridendo l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini al termine della partita vinta contro i veneti. “Ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso”.

