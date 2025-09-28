LIVE! ROMA-VERONA: 1-0 (7′ Dovbyk). Subito un rischio in avvio, Giovane calcia alto da ottima posizione

Dopo il successo all’esordio in Europa League, la Roma di Gasperini prova a continuare la sua striscia positiva contro l’Hellas Verona nel quinto match di campionato della Serie A.
Gli scaligeri, per ora mai vittoriosi in questa stagione, si trovano a tre punti in classifica, e cercheranno di arginare gli assalti giallorossi per ripartire in contropiede. La Roma invece spera di ritrovare i gol degli attaccanti, fondamentali in partite come quella di oggi.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
53′ – Ammonito Gagliardini per un brutto intervento su Angelino.
48′ – OCCASIONE VERONA: Giovane in piena area ha sul sinistro la palla dell’1 a 1 ma fortunatamente calcia alto. Altro rischio per la Roma, che deve scuotersi.
46′ – Al via la ripresa: Zanetti toglie subito Akpa Akpro, graziato da Feliciani nel primo tempo, al suo posto dentro Gagliardini. Nessun cambio nella Roma.
PRIMO TEMPO
45’+2′ – INTERVALLO: Roma avanti di un gol sul Verona. Dopo averla sbloccata subito con un gran colpo di testa di Dovbyk, la Roma si rilassa e rischia di incassare il pari dei veneti, vicino al gol per due volte con Orban (prima salva Svilar, poi la traversa). Non bisogna abbassare la tensione, servirà un secondo tempo più convinto dei giallorossi per chiuderla.
45′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Nunez per una trattenuta su Pellegrini lanciato verso l’area.
45′ – Due minuti di recupero.
33′ – Graziato Akpa Akpro! Fallo netto su Pellegrini lanciato sulla trequarti avversaria, Feliciani non estrae il giallo, che sarebbe stato il secondo per il centrocampista del Verona!
27′ – PALO VERONA! Clamorosa traversa colpita da Orban a porta vuota dopo un cross basso dalla sinistra!
25′ – Pellegrini anticipato in area dopo un bell’assist smarcante di Dovbyk!
19′ – VERONA PERICOLOSO: bella punizione calciata da Orban, palla che esce di poco sopra l’incrocio.
17′ – Ferita al volto per Mancini, curato dai medici.
15′ – OCCASIONE VERONA: azione pericolosa dei veneti conclusa con un sinistro di Orban parato con la faccia da Svilar in uscita bassa!
12′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Akpa Akpro per una trattenuta su Konè.
10′ – Konè ci prova dal limite con un destro al volo, palla non colpita benissimo che termina a lato.
7′ – GOL GOL GOOOOOOOL!!DOVBYK! Cross dalla destra di Celik, l’attaccante ucraino di testa indirizza all’angolino sul secondo palo!
5′ – Primi cinque minuti senza grandi occasioni. La Sud per ora non fa il tifo.
0′ – Fischio di Feliciani, comincia Roma-Verona!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO
Ore 14:15 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Ore 14:05 – La Roma annuncia il suo schieramento titolare per affrontare il Verona: Gasp punta su Celik in difesa, Wesley sulla destra, e Dovbyk in attacco. A sostegno dell’ucraino in campo Pellegrini e Soulè.
📋 La nostra formazione per Roma-Verona 🐺#ASRoma pic.twitter.com/nkJQFEQiKV
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
Ore 14:00 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Ore 13:00 – Due ore esatte al calcio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, clima piacevole. Cancelli aperti da circa mezz’ora all’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma le ultime indicazioni danno Artem Dovbyk in campo dal primo minuto.
ROMA-HELLAS VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: –
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.. All.: Zanetti.
A disp.: –
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Capaldo, Cavallina
IV uomo: Crezzini
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
segna Pellegrini
segna la maglia, solo la maglia!!!
@Crociato
condivido con te, ma visti i pollici verso.messi ad @Adriano perché ha scritto che segna Pellegrini mi fa credere che molti ragionano in maniera quantomeno discutibile…
Se, va beh, mo’ è diventato Salah, segna tutte le partite 🤣
Bisogna solo fare attenzione al loro modo di fare pressing e ripartenza, il resto se la Roma fa la la Roma di Gasperini non dovremmo avere grossi problemi. Mi piacerebbe qualche goal motivazionale dei nostri attaccanti in crisi.
Forza Roma.
A me piacerebbe vincere…..
Dovbik ? Ma levate !!!!!
ora hai compreso perché lui è allenatore che ha vinto l Europa League con una squadra provinciale mentre noi siamo dei semplici tifosi
2 rondini non fanno primavera .appunto 2 partite aspettiamone almeno 10
Daje Wesley!!
praticamente è la squadra dell’anno scorso con wesley al posto salemakers, per me gente come el aynoui deve giocare altrimenti nn viene valorizzato
il Gasp sa quando è il momento di inserirli… dato che li vede ogni giorno in allenamento ed ha la competenza che noi non abbiamo
ma se dovessimo vincere con la squadra dello scorso anno, che problemi ci potrebbero essere? Lasciate fare Gasperini
Forza 💪 Roma 💕
daje, a destra ritmo sudamericano! Wesley e Soule’ insieme possono fare magie
Bocciatura per Ferguson?
Dobvyk è nostro, Ferguson no. Normale che provino almeno a renderlo vendibile.
abbiamo 2 buoni attaccanti … è un plus poterli utilizzare … abbiamo iniziato il ciclo di partite infrasettimanali … e bisogna non spremerli … non si può sempre vedere del negativo su ogni cosa … prima quando avevamo Shomurodov vi lamentavate che spremevamo Dovbyk ora non vi sta bene se ci sono 2
scelte per ruolo … incomprensibile
Gasperini ha ribadito piu’ volte che c’è un osso duro della squadra ma che vi saranno delle rotazioni in base alle esigenze. Ci sarà spazio anche per Ferguson
già state ha critica prima che inizi la partita non c’è so parole anzi si sempre sempre forza Roma
Oggi segnano dovbik ferguson e Soule
oggi si sblocca Dovbik
l’hai detto !
se segna pellegrini e chi lo tiene a zenone –)))
segna segna….. è bravo tecnicamente e sembra essere in uomo stato di grazia….io lo dissi che sarebbe stato il.miglior acquisto
Io so solo che questi tre punti li vorrei assolutamente; ci servirebbero proprio: non tralasciamo nulla. Forza Roma!
Certo che a parte Wesley (voluto espressamente) del mercato estivo non c’è traccia.
non è la formazione che speravo,
comunque gasp sicuramente ha i suoi buoni motivi,
speriamo bene soprattutto di non soffrire tanto dovendo ricorrere a sostituzioni tattiche x vincere la partita
Mi auguro di vedere una Roma sempre più in crescita, partita dopo partita, costantemente…
I punti sono l’essenza ma, se ci si diverte ancora meglio..
Dajeeeee… 🧡❤️
Io avrei messo Rensch al posto di Wesley, e Tsimikas al posto di Angelino, ma comunque sono dettagli… Dovbik dal primo minuto vuol dire che Gasperini lo ha visto più tonico di altre volte, altrimenti giocava Fergusson…
Ma quando tira Dovbyk? da li devi tirare…
Ha tirato.
non per difendere la mia opinione, ma da limite si può e si deve tirare. Poi felicissimo che abbia segnato un gol da attaccante vero, ma su quell’azione resto del mio parere.
arteeeeeeeeeeemmmmmmm
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!
Doooooooooovbyyyyyyyyyyyyk!
Rrrrrrrrrrrrroma 1
Verona 😂
FORZA ROMA
@Julian B 🤫 😉
Mica solo lui, il 70% de quelli qua dentro. Daje Artem!
Talmente ipocriti che neppure esultano si limitano allo spolliciamento convulso.
Che bello essere smentito, gol di testa da attaccante puro di Dovbyk
basta aspettare … senza dover criticare a prescindere … il tempo per le critiche ce ne abbiamo … farlo a prescindere è abbastanza incomprensibile
Contentissimo x Artem…..allarghiamo la rosa
Dovbykkkkkkkkkkk 1 a 0💛❤️
Artem sembra ispirato oggi. Mi fa piacere. segnasse ancora sarei contento x lui e c noi.
Si Svilar non ho più parole….pure di capoccia….
Che portiere, ch portiere che abbiamo. SANTO Svilar
Bravo Artem!
Zittiti i gufi.
Forza Roma!
Bella pure l’ esultanza di artem. Mai visto prima. Fosse che si è sboccato finalmente
Min. 15:(e qualcosa)😂😂😂😂😂😂😂😂 ar poro Svilar te l’hanno sturbato!!
Mamma mia che pallonata ‘n faccia!😅😅😅 Poraccio!!⚽🤦🏻♂️
Che mollezza!!!!!
Accx ogni tanto na botta de ciulo. Traversa loro ma noi donne mordere di più ed essere più cinici. Dobbiamo fare il secondo sennò si rischia
Ok Dovbyk ma stiamo facendo errori in sequenza e concesse 3 occasioni clamorose al Verona. Koné troppo poco lucido e pallone perso malamente, per fortuna che il pareggio se lo sono divorato con la traversa a porta vuota.
Ecco ti pareva, manca la seconda ammonizione con espulsione… uff…
comunque non ci vuole molto a capire … il Gasp nelle partite iniziali visto che è una squadra che non ha ancora il DNA dell allenatore ha voluto provare a trovare una stabilità con un blocco di giocatori … quando ha visto che i risultati sono stati incoraggiantie che la squadra che ha preso fiducia, con l inizio delle partite Europee, ha iniziato ad inserire altri giocatori per allungare la rosa per evitare di stremare il blocco che gli da più certezze… oggi se gioca Rench al posto di Wesley non significa ansia una bocciatura … se Ferguson sta in panchina e gioca Dovbyk lo stesso … quando rientreranno Dybala e Baely probabilmente anche Soule riposerà … non troviamo sempre qualcosa per fare sterili critiche… io spero che il Marocchino EA possa far riposare qualche volta Kone… questo sarebbe un plus
Sono deconcentrati, non stanno mettendo intensità.
Dovbyk MOLTO bene. Appare trasformato.
Ma siamo stati fortunati. Se non cambiano ritmo prima o poi la fortuna finisce.
Raga vabbè che il Verona in questo primo tempo meritava il pareggio però non dare il secondo giallo su quel fallo a Pellegrini e malafede, senza parole, sempre così.
Il fallo su Pellegrini era da giallo e sarebbe stato il secondo. Verona graziato dal finire in inferiorità numerica. Arbitro di m.
Ma no i complotti non esistono ..
L’arbitro non mi sta piacendo affatto. L’ho pensato quasi da subito…
E ti spolliciano pure..
Io mi chiedo come si faccia a perdere tutto quel tempo per il rinnovo di contratto con un portiere come Svilar… Oggi pure l’occhio del pugile…
Questi sono i metri di giudizio che non accetto. Una seconda ammonizione che ci poteva stare ma l’arbitro se ne guarda bene di tirar fuori il cartellino e giocatore graziato. Poi dici che uno pensa a male.
Pellegrini oggi sembra essere ispirato e lo vedo correre bene… Speriamo che sia continuo.
Voglio il raddoppio
Vincere le partite contro tutto e tutti sarà pure gratificante ma è frustrante. Come fai a non espellere il giocatore del Verona? Come fai? Lo so io come fai!!!
Dovbyk oggi nel primo tempo si è guadagnato la pagnotta: gol e assist a Pellegrini…
Mi devono spiegare perché Akpa Akpro è ancora in campo.
Stamo a giocà colle riserve (Dobvyk, Celik, Pellegrini). Pensa te se giocavamo coi titolari.
Mamma mia che permalosi.
Verona ottima squadra
Sarà il caldo (arrivato giusto in orario, dopo una giornata abbastanza fresca)…ma primo tempo in chiaroscuro. Migliore sempre Konè che fa…tutto (anche troppo): l’unico che alza il contrasto costantemente e ha il cambio di velocità. Bisogna abbandonare ogni residuo di mollezza quando riconquistano palla; questi non possono avere sistematica superiorità sulla fasce in attacco. Curioso di vedere se e quali sostituzioni nel secondo tempo…
Peccato che Angelino non sia lo stesso dello scorso anno, meglio il turco secondo me.
a me Wesley proprio non piace, tanta grinta e tanta corsa ma tecnicamente si vede che è poca roba. Ha difficoltà negli stop e nei passaggi, alza la testa sempre un momento dopo, molto male. Il terzino perfetto sarebbe il mix tra la tecnica di Angelino e la corsa di Wesley.
Posso dire che Kone’ male finora?!
Mi pare evidente.
L’involuzione di Angeliño comincia ad essere preoccupante: ha paura di sbagliare e sbaglia….
Temo non regga la pressione .. di Tsimikas.
Molto bene Pellegrini e Dovbyk (ma calcia al 2′!!!).
Soule’ è nella versione contratta.
Wesley maluccio.
La difesa sta tenendo bene, ma a cc troppi buchi stranamente.
Cristante sta correndo ma non sta “coprendo”.
Cmq 1-0!
Meglio cercare di migliorare col vantaggio che con lo svantaggio (elementare 😆).
FORZA ROMA
Daje che a mi fijo j’ho detto che oggi segnano Dovbyk (preso) e Ferguson….
FORZA ROMA
La Roma comincia ad essere fastidiosa per qualcuno!!!!!!Cartellini rossi non dati calci d’angolo non dati punizioni non dati arbitraggi a sensi unico.E poi Abisso al Var che statisticamente è sempre stato un fattore negativo. Comincio a temere forze maggiori.Quindi o vinci stradominando o rischi tutte le partite.
I complotti non esistono.. chiedi ad Ago perché non è stato espulso Akpra Akpro…
Ago non dice nulla?
QUELLO CHE STA FACENDO IL GASP secondo me è un grande lavoro, per il semplice fatto che il livello tecnico della roma è molto basso.
Roma solida a tratti, ma anche fortunata perchè ha rischiato varie volte di farsi fare goal.
Sulle prestazioni del primo tempo, trovo insufficienti molti giocatori, come cristante per precisione e dinamismo, wesley che vedo qualche categoria dietro a rensch e questo è tutto un dire, soule che vedo esser ritornato quello dello scorso anno e in parte kone che per quanto sia bravo in fase difensiva, è quasi nullo in fase offensiva…
Bene Pellegrini che lo vedo entrato nella sua solita spirale di qualche partita l’anno positiva (Spero possa continuare, visto che i ricambi non sono all’altezza) e dovbky che a parte il goal, sta facendo una buona prestazione.
Nota di merito, SVILAR, ottimo primo tempo.
Tsimikas è più forte di Angelino
El Aynaui è più forte di Cristante
Spero si capisca il prima possibile
Forza!
estigranqatsi!
Migliori in campo Dovbyk, Celik e Pellegrini. Ancora una volta Cristante primo per Km percorsi in campo.
vergognosa la mancata espulsione dii akpa pro.
il var muto
v e r g o g n a
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.