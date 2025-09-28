SOULÈ: “Sono contentissimo, aspettavo da tanto un gol all’Olimpico”

Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
Il primo gol in casa all’Olimpico…
“Sono molto contento. Queste partite sono le più difficili, ma bisognava fare punti per forza. Sono molto contento di aver segnato qui, lo aspettavo da tanto”.
Quanto è importante il rendimento difensivo?
“Tanto importante. Noi attaccanti siamo i primi a difendere con il pressing. Dobbiamo continuare così e difendere tutti insieme. Poi i gol arriveranno”.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
E dajeee!
Soulé allenati bene in settimana sulle punizioni, per la prossima con la Fiorentina.
il Verona ha fatto una partita da big del campionato, gli spazi non erano tanti, e quindi non hai potuto più di tanto incidere, però hai fatto gol su un’ azione che nasce da un gran recupero a centrocampo di Kone’ che poi, anche con un po’ di fortuna, riesce a metterti in porta da solo.
Se continuate a lavorare avrete tante soddisfazioni
Il tuo goal è arrivato come la Stella Cometa.
Che Dio ti benedica.
Noi l’amo fatto…
San Soule’ 😅
FORZA ROMA
⁰non so se avete notato contro de noi I veronesi giocano alla grande contro I formelles se tirano giù le braguette e ne piano 4
per questo vincere cosi’ senza rubare facendo gioco sporco e’ piu’ bello per I 3 punti
stavolta er palo tocca à loro (resta sempre che non e’ gol)
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.