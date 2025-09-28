SOULÈ: “Sono contentissimo, aspettavo da tanto un gol all’Olimpico”

Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Il primo gol in casa all’Olimpico…

“Sono molto contento. Queste partite sono le più difficili, ma bisognava fare punti per forza. Sono molto contento di aver segnato qui, lo aspettavo da tanto”.

Quanto è importante il rendimento difensivo?

“Tanto importante. Noi attaccanti siamo i primi a difendere con il pressing. Dobbiamo continuare così e difendere tutti insieme. Poi i gol arriveranno”.