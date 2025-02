CELIK: “Risultato positivo, contento per il gol. I tanti gialli? Abbiamo dovuto rallentare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zeki Celik parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Porto-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di andata del playoff di Europa League appena conclusa allo stadio Do Dragao:

Sulla prestazione.

“Sono contento per il gol, sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Oggi abbiamo giocato bene controllando la partita e portando a casa un risultato positivo”.

Cosa non ha funzionato nel secondo tempo?

“Ci sono stati tanti cartellini gialli e volevamo giocare in modo aggressivo, ma abbiamo dovuto rallentare un po”.

Quando hai saputo di giocare?

“Oggi sono contento perché voglio sempre aiutare la squadra”.

Con quale spirito arrivate all’Olimpo fra sette giorni?

“1-1 non è male, volevamo vincere ma in questo stadio non è facile, dobbiamo vincere al ritorno”.

Hai fatto un bel gol, sembravi Dovbyk.

“Grazie”.