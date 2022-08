Celik scala posizioni a ogni allenamento e convince Mou: ballottaggio aperto con Karsdorp

NOTIZIE ROMA CALCIO – A quattro giorni dall’esordio in campionato, Josè Mourinho sta preparando al meglio la sfida contro la Salernitana, un match alla portata dei giallorossi, almeno sulla carta.

Lo Special One però non si fida dei campani e per partire subito forte sta pensando di mandare in campo una formazione molto offensiva, con Dybala, Zaniolo e Abraham in campo, e Pellegrini arretrato alle loro spalle.

E’ invece sulle fasce che c’è un ballottaggio apertissimo: a sinistra Zalewski è reduce da un problema alla caviglia accusato nel corso di Roma-Tottenham, e per questo potrebbe cominciare il match dalla panchina, con Spinazzola al suo posto.

A destra occhio a Zeki Celik: il terzino turco, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sta scalando posizioni nella testa del mister allenamento dopo allenamento. Karsdorp al momento resta il favorito, ma le quotazioni dell’ex Lille sono in forte risalita.