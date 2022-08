Pinto sceglie il difensore: opzionato Zagadou, Tanganga resta in corsa. E spunta Lindelof

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’arrivo del quinto difensore centrale sarà molto probabilmente l’ultimo acquisto del mercato e arriverà dopo che Tiago Pinto riuscirà a sistemare gli esuberi in rosa.

Intanto però il general manager sta cercando di capire qual è il migliore profilo da regalare a Mourinho tra quelli in lista: Bailly si allontana per le alte richieste del Manchester United, mentre resta in corsa Tanganga del Tottenham, che Pinto però vuole prendere (in caso) solo in prestito.

Sempre in corsa il 23enne francese Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund e ora opzionato dalla Roma. Il nome più o meno nuovo uscito nelle ultime ore dall’Inghilterra è quello di Vitor Lindelof, 28 anni, anche lui centrale del Manchester United.

Si tratta di un giocatore esperto, nazionale svedese, che lo scorso anno con la maglia dei Red Devils ha giocato 29 partite in Premier League. La sua abilità nell’impostare il gioco dal basso lo rende assai gradito a Mou. La formula preferita da Pinto sembra essere sempre la stessa: un prestito con diritto di riscatto.

