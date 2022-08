La Roma fissa il prezzo di Shomurodov e fa allontanare il Bologna. E ora può partire un altro attaccante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Frenata del Bologna per Eldor Shomurodov. Con conseguente rallentamento dei giallorossi sul fronte Belotti.

La giornata di ieri non ha infatti portato quell’accelerata che sembrava nell’aria tra il club emiliano e quello capitolino per il centravanti uzbeko. Il punto che sta frenando parecchio la trattativa è il prezzo che Tiago Pinto ha fissato per Shomurodov: 15 milioni di euro.

Il Bologna, che era disposto a inserire l’obbligo di riscatto, sperava di spendere meno, arrivando a valutare Eldor circa 11 milioni. Ma dalla Roma non sono arrivati sconti di nessun tipo: il club giallorosso non vuole fare una minusvalenza con il giocatore, pagato quasi 20 milioni appena lo scorso anno. Da qui la frenata degli emiliani.

Andrea Belotti dunque resta in stand-by: la sola cessione di Carles Perez, passato ieri in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo, potrebbe non bastare. A salutare dunque potrebbe essere un altro attaccante al posto di Shomurodov: Felix è corteggiato dal Sassuolo, più complicata la partenza di El Shaarawy, che al momento non ha offerte.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Il Romanista